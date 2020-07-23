Государство поможет французской ж/д компании SNCF, потерявшей 4 млрд евро из-за коронавируса

Во Франции государство поможет французскому национальному оператору железных дорог SNCF, понесшему убытки из-за пандемии нового коронавируса. Помощь будет оказана «на уровне нескольких миллиардов евро», заявил министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари в интервью изданию Le Figaro, опубликованному в четверг, 23 июля.

Реклама Читать далее

«У нас есть несколько опций: рекапитализация группы или выкуп дополнительной части долга», — заявил министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари. По его словам, окончательное решение пока не принято.

Он также подчеркнул, что государство уже помогло железнодорожному оператору. «Мы позволили SNCF взять кредит в размере 1,2 миллиарда евро с помощью государственных гарантий», — отметил министр. Кроме того, как напомнил Жан-Пьер Джеббари, во время карантина государство возмещало зарплаты не работавшим сотрудникам компании.

В середине июня SNCF оценила свои потери во время пандемии коронавируса в четыре миллиарда евро. К этому добавляются потери от забастовки сотрудников компании против пенсионной реформы в декабре прошлого года. Общая сумма убытков составляет таким образом около пяти миллиардов евро.

«Если государство делает серьезные инвестиции, в ответ оно ждет от SNCF высоких экономических, экологических и социальных показателей», —предупредил министр.

«Мы хотим, чтобы в течение ближайших десяти лет железнодорожные сети были модернизированы, — заявил Джеббари. — Государство сначала профинансирует реновацию существующего подвижного состава, а уже потом рассмотрит возможность покупки новых поездов с целью развития более широкой европейской сети в долгосрочной перспективе».

Ранее, в начале июля, SNCF устроила кампанию по продаже железнодорожных билетов с большой скидкой — из-за недостаточной наполняемости поездов на фоне пандемии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться