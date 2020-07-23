Французские власти не оставят бедных без масок

Четыре миллиона многоразовых масок отправят власти Франции семи миллионам французам, которые живут за чертой бедности.

Четыре миллиона многоразовых масок отправят власти Франции семи миллионам французам, которые живут за чертой бедности. Об этом объявил вечером в среду, 22 июля, министр здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире телеканала France 2.

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По словам министра, масок, которые можно использовать 30 раз, бедным французам хватит на три месяца. Защитные средства бенефициарам отправят по почте в ближайшие дни.

Кроме того, как пояснил Оливье Веран, еще двум миллионам французов, у которых есть проблемы со здоровьем, покупку хирургических масок возместит государственная система страхования.

Начиная с понедельника, 20 июля, во Франции действует масочный режим во всех закрытых общественных пространствах.

Комментируя введение масочного режима, президент страны Эмманюэль Макрон заявил во вторник, 21 июля, что бесплатных защитных средств для всех во Франции не будет.

«Государство и французские налогоплательщики не должны все время и всегда платить за всех. Это должно оставаться в рамках социальной политики», — отметил французский лидер. Он добавил, что те французы, у которых нет возможности купить себе маски, получат помощь от государства.

Ранее, 1 мая, власти Франции ограничили стоимость одноразовых хирургических масок €0,95 за штуку.

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