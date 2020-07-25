Во Франции составили список стран, приезжающие из которых обязаны будут сдать тест на коронавирус

Франция решила усилить контроль въезжающих в страну для противодействия распространению эпидемии коронавируса. Приезжающие во Францию из стран так называемой «красной зоны» будут обязаны пройти тест на коронавирус. Об этом в пятницу, 24 июля, объявил премьер-министр Жан Кастекс.

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ПЦР-тесты на коронавирус станут обязательными не позднее 1 августа. Пока в список стран «красной зоны» включили 16 стран: Алжир, Бахрейн, Бразилию, Израиль, Индию, Катар, Кувейт, Мадагаскар, ОАЭ, Оман, Панаму, Перу, Сербию, США, Турцию и ЮАР. В правительстве уточнили, что этот список будет регулярно пересматриваться.

Как рассказал в пятницу вечером премьер-министр Франции Жан Кастекс во время посещения международного аэропорта Парижа «Шарль-де-Голль», экспресс-тестирование будет проводиться в морских портах и аэропортах и станет обязательным для французских граждан, прибывающих из перечисленных стран, а также иностранцев, имеющих вид на жительство во Франции.

Французские власти также рекомендуют своим гражданам отказаться в ближайшее время от поездок в испанскую Каталонию, где в последнее время резко возросло число новых случаев заражения коронавирусом. Ранее власти региона рекомендовали жителям Барселоны и пригородов не выходить без необходимости из дома.

О введении экспресс-тестов на коронавирус в международных терминалах французских аэропортов власти объявили еще 12 июля. Однако изначально такое тестирование было добровольным. Всем прибывающим также измеряют температуру. С 20 июля во Франции ввели обязательное ношение защитных масок во всех общественных помещениях. Обязательными маски являются также в общественном транспорте.

Согласно данным министерства здравоохранения Франции на 24 июля, за сутки во Франции было выявлено 1130 новых случаев заражения и 11 новых очагов распространения коронавирусной инфекции. С начала эпидемии во Франции скончались 30 192 пациентов с COVID-19, в том числе 13 человек —за последние 24 часа. В больницах до сих пор находится 5720 пациентов с COVID-19, в том числе 410 — в отделениях реанимации.

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