Из-за вспышки коронавируса в городке на западе Франции частично вернули ограничения

Мэрия хочет избежать многолюдных вечеринок, которые устраивает в парках и на пляжах приехавшая на отдых молодежь

В городке Киберон на западном побережье Франции ввели запрет на посещение пляжей и парков в вечерние часы, а также закрыли один бар. Такое решение принял в воскресенье, 26 июля, мэр коммуны, после того как подтвердилось 19 новых случаев заражения коронавирусом.

Реклама Читать далее

Все новые случаи выявлены у людей в возрасте от 18 до 25 лет. Мэрия хочет избежать таким образом многолюдных вечеринок, которые устраивает в парках и на пляжах приехавшая на отдых молодежь. После того как был выявлен первый случай заболевания, власти провели за один день 260 экспресс-тестов.

Также местная префектура распорядилась закрыть на два месяца местный бар-дискотеку Hacienda, который посетили большинство из зараженных коронавирусом. В префектуре также предупредили, что не исключают закрытия всех баров и введения запрета на собрания численностью более 10 человек.

«Мы хотим защитить наших туристов и послать ясный сигнал некоторым группам населения, которые не соблюдают необходимые меры предосторожности», — объяснил такое решение вице-мэр Киброна.

Французские власти также рекомендуют согражданам воздержаться от поездок в соседнюю Испанию, где в двух регионах — Каталонии и Арагоне —зафиксирован резкий рост случаев заражения коронавирусом. В пятницу в стране было выявлено более 900 новых случаев инфицирования.

В Мадриде утверждают, что эпидемиологическая ситуация остается под контролем. «Мы работаем над тем, чтобы изолировать новые случаи заболевания, как только они появляются, и отслеживать их контакты, чтобы экономика и туризм могли работать, придерживаясь рекомендаций по охране здоровья и безопасности», — заявила в воскресенье глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться