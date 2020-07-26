Подозреваемый в поджоге собора в Нанте признал вину

Пожар в готическом соборе святых Петра и Павла, построенном в XV веке произошел 18 июля.

Задержанный по подозрению в поджоге кафедрального собора святых Петра и Павла в Нанте признал свою вину. Об этом в субботу вечером, 25 июля, сообщила прокуратура Нанта. Подозреваемого отправили под арест, если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 150 тысяч евро.

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39-летний выходец из Руанды, несколько лет назад получивший убежище во Франции, служил алтарником при церкви. Вечером, накануне пожара, он должен был закрывать собор. Его задержали 18 июля, однако позже отпустили, не предъявив обвинений.

Спустя неделю его задержали повторно и в ходе допроса он признался, что совершил сразу три поджога: под большим органом, под малым органом и у электрощита. О его мотивах ничего не известно.

Адвокат задержанного подтвердил, что его подзащитный сотрудничает со следствием. «Он горько сожалеет о фактах и признать [вину] было для него освобождением. Мой клиент сегодня охвачен угрызениями совести и поражен масштабами событий», — заявил адвокат Кантен Шабер.

Пожар в готическом соборе святых Петра и Павла, построенном в XV веке произошел 18 июля. Огонь уничтожил орган XVII века, витражи XVI века и картину работы Ипполита Фландрена XIX века. Практически сразу следствие сообщило, что приоритетной версией пожара является умышленный поджог.

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