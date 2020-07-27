Во Франции сформировали самое большое правительство в современной истории страны

Вечером в воскресенье, 26 июля, Елисейский дворец объявил о назначении 11 государственных секретарей, которые войдут в назначенное в начале июля новое правительство под председательством Жана Кастекса. Таким образом, новый кабинет министров будет состоять из 43 человек — и это самое большое правительство Франции за четверть века.

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«Команда укомплектована, — объявил тем же вечером 26 июля премьер-министр Жан Кастекс, — вместе с ними, и для вас, каждый из 600 ближайших дней должен стать полезным для страны...». (600 дней — столько времени осталось Макрону до конца его первого президентского срока).

L'équipe est au complet.

Avec eux, et pour vous, chacun des 600 prochains jours devra être utile au pays et à la hauteur de ses défis.

C'est au plus près des Français que nous leur trouverons des solutions : nous irons à votre rencontre, partout sur le territoire. À bientôt ! https://t.co/xqBrKshxmq — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 26, 2020

Кастекс был назначен на этот пост еще 3 июля. 6-го объявили частичный состав нового правительства (только министров, но не государственных секретарей при министрах) — и вот только теперь, через три недели, кабинет министров сформирован полностью.

В нем — 22 женщины и 21 мужчина. Из 11 назначенных сейчас госсекретарей нет ни одной широко известной фигуры (вроде назначенного в начале июля министра юстиции Эрика Дюпона-Моретти или министра культуры Розлин Башло). В основном — это люди из президентской команды, которые либо были переведены «на повышение» из парламента, либо «сохранены» на своих постах госсекретарей за «успешную работу» в составе предыдущего правительства.

Découvrez la liste des Secrétaires d'État : https://t.co/rXvPllU423 — Élysée (@Elysee) July 26, 2020

Le Monde отмечает, что во время президентского срока Франсуа Олланда, а также его предшественника Николя Саркози в составе правительств никогда не было так много людей. В последний раз столь многочисленным кабинет министров был в 1995 году. Премьер-министром был Ален Жюппе, президентом — Жак Ширак, который тогда только вступил в должность главы государства.

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