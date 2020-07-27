Вслед за другими крупными городами Франции в Марселе запретят цирки с животными. Об этом у себя в фейсбуке написал первый заместитель мэра Марселя Бенуа Пайан.

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Заммэра сопроводил анонс архивным видео с белым носорогом Ромуло, который провел в цирке 23 года и почти никогда не выходил из своего маленького загона. «После освобождения он постоянно ходит кругами. Эти кадры невыносимы и говорят о бедах и плохом обращении, которым подвергаются эти животные», — написал Бенуа Пайан в воскресенье, 26 июля.

☀️ À Marseille nous allons interdire les cirques avec des animaux ! Ce rhinocéros s’appelle Romulo et a passé 23... Publiée par Benoît Payan sur Dimanche 26 juillet 2020

«Как все больше и больше городов по всему миру Марсель встанет на защиту животных», — добавил первый заместитель мэра. Подробностей о будущем запрете цирков с животными он не предоставил.

Ряд французских городов уже отказались от цирков с дикими животными. Среди них — Париж, Лилль и Страсбург. Зоозащитники призывают правительство Франции принять закон о полном запрете представлений с участием диких зверей по всей стране.

Что касается носорога Ромуло, по данным испанских СМИ, в 2014 году его перевели из биологического парка Валенсии (где он продолжал ходить кругами) в заповедник Кастильо-де-лас-Гуардас недалеко от Севильи. Ветеринары, которые им занимаются, рассказывают, что Ромуло изжил травму и чувствует себя намного лучше.

В начале июля муниципальный совет Марселя избрал мэром города представительницу союза левых сил и примкнувших к ним экологистов Мишель Рюбирола. До нее городом четверть века управлял представитель правых Жан-Клод Годен. В ряде крупный городов Франции муниципальные выборы также выиграли представители коалиции левых и зеленых.

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