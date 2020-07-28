Во Франции начата сборка международного термоядерного мегареактора ITER

Во французском центре атомной энергетики Кадараш во вторник, 28 июля, официально стартовала сборка самого большого в мире экспериментального термоядерного реактора. Строительные работы в рамках международного проекта ITER, объединившего 35 стран, продлятся до 2024 года, а заработать реактор должен два года спустя. «Надеждой будущего» для ядерной энергетики назвал проект президент Эмманюэль Макрон, обратившись к участникам официальной церемонии запуска строительства.

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С термоядерным «синтезом ядерная энергетика может стать надеждой будущего», — заявил французский президент в видеообращение к участникам официальной церемонии начала сборочных работ. Успешная реализация проекта может дать человечеству источник энергии, производство которой не загрязняет окружающую среду, не дает выбросов углекислого газа и токсичных отходов, отметил Макрон.

Самый масштабный и дорогой международный научный эксперимент объединил 35 стран — все государства Евросоюза, Великобританию и США, Россию и Китай, Индию и Японию, Южную Корею и Швейцарию. Межправительственное соглашение о создании крупнейшего термоядерного реактора ITER было подписано еще в конце 2006 года. Впрочем, историю проекта принято вести от исторической встречи 1985 года в Женеве лидеров СССР и США, на которой Михаил Горбачев и Рональд Рейган договорились о совместном исследовании термоядерной энергии в мирных целях.

В качестве строительной площадки был выбран французский исследовательский ядерный центр Кадараш. ITER собирают в местечке Сен-Поль-ле-Дюранс, расположенном километрах в сорока от южного Экс-ан-Прованса.

Международный ITER создан по самой распространенной схеме термоядерных реакторов — токамак (первые образцы создавались еще в СССР в 1960-х годах). Это тороидальная (в виде пустотелого бублика) вакуумная камера с магнитными катушками. Реакторы пытаются копировать процессы термоядерного синтеза, идущие внутри звезд, где слияние изотопов водорода выделяет огромную энергию. Реакция проходит при температуре 150 млн градусов. Возникающую из газа плазму удерживают в магнитном поле. Магниты необходимо охладить в герметичном криостате до практически абсолютного нуля – 268°C.

Элементы будущей установки создавались в странах-участницах проекта. Так, корпус криостата строили в Индии, части вакуумной камеры — в Европе и Корее. Китай и Россия создавали сверхпроводники, часть катушек и различные электротехнические компоненты. Центральную магнитную катушку, чьей силы достаточно, чтобы поднять авианосец, разрабатывали в США, — напоминает France-Presse.

«Россия уже поставила во Францию все 22 км проводников тороидального поля, а также 11 км проводников полоидального поля. В общей сложности, российские научные и промышленные организации отвечают за создание 25 ключевых систем» будущего реактора, — сообщило агнетство ТАСС со ссылкой на заявление «Росатома».

Сборочные работы с участием 2300 человек продлятся во Франции до 2024 года. Заработать реактор должен к началу 2026 года, а на полную мощность выйти к 2035-му.

Будущий реактор ITER не предназначен пока для производства электричества: выделенная энергия пойдет на нагрев стенок токамака. Цель проекта — показать возможность генерации энергии термоядерным реактором. Существующие токамаки потребляют энергии больше, чем выделяют. За счет масштаба конструкции ITER (830 м3) ученые рассчитывают, что реактор сможет выделять энергии в десять раз больше, чем расходуется на нагрев плазмы. ITER также должен показать готовность технологий к строительству коммерческих термоядерных электростанций, он также позволит оценить их надежность и безопасность.

Стройплощадка проекта ITER в Сен-Поль-ле-Дюранс 7 ноября 2019. REUTERS - Jean-Paul Pelissier

Гендиректор компании ITER Organization Бернар Биго отмечает, что коммерческие реакторы могут появиться в лучшем случае к 2060 году. Мощность каждого, по оценкам, позволит обеспечить электроэнергией 2 миллиона квартир. Согласно Бернару Биго, по стоимости строительства и эксплуатации они будут не дороже обычных ядерных реакторов. А топливом (водородом и литием) термоядерные установки будут обеспечены «на миллионы лет»: нескольких граммов может быть достаточно для выделения энергии, получаемой при сгорании восьми тонн нефти.

Многие экологи не разделяют подобного оптимизма, называя термоядерные проекты «научным миражом» и указывая на их чудовищную дороговизну. Так, проект ITER, запаздывая на пять лет в реализации, втрое вырос в цене по сравнению с первоначальными оценками — до 20 млрд евро.

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