Во Франции скончалась Жизель Алими, легендарный борец за права женщин

Известная французская активистка борьбы за женские права, адвокат и политик Жизель Алими скончалась во вторник, 28 июля. Госпожа Алими, в частности, внесла решающий вклад в легализацию абортов во Франции.

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О смерти одной из самых знаменитых активисток феминистского движения, которая ушла на следующий день после того, как ей исполнилось 93 года, сообщил AFP¨один из трех ее сыновей, Эмманюэль Фо.

«Она ушла в безмятежности, в Париже», — сказал сын, подчеркнув, что мать «прожила прекрасную жизнь».

Как пишет Le Monde, Зейза Жизель Элиз Тайеб (девичья фамилия) родилась 27 июля 1927 гола в Тунисе, столице одноименной страны, в религиозной еврейской семье.

Стала адвокатом, вопреки желанию родителей, уехав во Францию и отказавшись вступать в брак по расчету, который для нее был запланирован в ее 16 лет. В 1949 году вернулась в Тунис, начала там адвокатскую карьеру.

В 1956-м переехала во Францию, где потом прожила большую часть жизни и стала известной. Фамилию она оставила после развода с первым мужем, а затем вышла за Клода Фо, работавшего секретарем у Жан-Поля Сартра, чьим другом и адвокатом была сама Жизель.

В 1960-м подписала, наряду с несколькими другими известными людьми, открытое письмо Симоны де Бовуар о создании комитета в поддержку Джамили Бупаши, активистки алжирского Фронта национального освобождения. 22-летнюю Бупаши, обвиненную в закладывании бомбы, должны были приговорить во Франции к смертной казни. Жизель Алими стала ее защитницей в суде. Адвокат, в частности, настаивала на том, что признательные показания девушка дала после того, как ее пытали и насиловали французские военные. Несмотря на блестящую адвокатскую работу Алими, ее подопечную приговорили к высшей мере, однако на следующий год все же помиловали и освободили.

Наибольшую известность Жизель Амели принесла борьба за декриминализацию и легализацию абортов во Франции.

В 1972 году ей удалось добиться оправдания 16-летней девушки, сделавшей аборт после изнасилования. Мать девушки, которая «ассистировала» ей при аборте, хоть и была осуждена, но избежала наказания.

В 1975 году, благодаря усилиям феминисток, в числе которых видное место занимала Жизель Алими, тогдашний министр здравоохранения Симона Вейль добилась принятия во Франции закона о легализации искусственного прерывания беременности.

Наконец, после еще одного знакового судебного процесса, на котором Алими была адвокатом потерпевшей, во Франции в 1980 году расширили юридическое толкование понятия и значительно ужесточили наказание за изнасилование.

Позднее Жизель Алими, поддерживавшая на президентских выборах Франсуа Миттерана, стала депутатом Национального собрания от Соцпартии. Добилась того, что проведение абортов в стране стало финансироваться за счет государства.

Была послом Франции при ЮНЕСКО. Написала 15 книг.

Никогда не отказывалась от гражданства родного Туниса, в борьбу за независимость которого (от Франции) тоже внесла свой вклад.

«Огромное горе узнать о смерти моей подруги Жизель Алими. (…) Неутомимая защитница прав женщин, великолепная писательница, решительная активистка», — написала сегодня министр культуры Франции Розлин Башло.

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