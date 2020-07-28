Из-за карантина уровень авиасообщения в Париже вернется к прежним показателям после 2024 года

Парижские аэропорты уже потерпели большие убытки, и восстановление займет долгие годы. На фото: премьер-министру Франции Жану Кастексу и правительственной делегации в аэропорту Шарль-де-Голль 24.07.2020 рассказывают о мерах, принятых для обеспечения «санитарной безопасности» пассажиров.

Группа компаний ADP (Aéroports de Paris), в чьем управлении находятся парижские аэропорты, спрогнозировала, что после вызванного карантинными мерами резкого сокращения числа авиаперевозок, прежний объем перелетов будет восстановлен «между 2024-м и 2027-м годами».

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Заявление сделал генеральный директор ADP Огюстен де Романе. «Это первый раз за последние 50 лет, когда по (сектору) воздушных перевозок нанесен такой сильный удар, и уже признано, что восстановление будет постепенным: возвращение к уровню перевозок 2019 года ожидается между 2024-м и 2027-м», — подчеркнул он.

Топ-менеджер также уточнил что группа ADP в первом полугодии зарегистрировала чистый убыток в размере 543 миллионов евро, тогда как по итогам прошлого года у компании была прибыль в 250 млн.

Группа ADP управляет всеми тремя парижскими аэропортами — Руасси—Шарль-де-Голль, Орли и Ле Бурже. Это первая в мире компания по объему контролируемого ею авиационного пассажирского трафика.

Ранее стало известно о том, что крупнейшая французская авиакомпания Air France намерена сократить 7500 работников к концу 2022 года. Крупнейшая европейская авиастроительная компания Airbus из-за кризиса, вызванного эпидемией, планирует сократить 15 тысяч сотрудников по всему миру, в том числе, пять тысяч во Франции. Речь идет об одной из крупнейших реструктуризаций в истории компании: производство самолетов сократится на 40%, а полное возобновление докризисного уровня деятельности ожидается не раньше, чем через пять лет.

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