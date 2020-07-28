Из-за карантина уровень авиасообщения в Париже вернется к прежним показателям после 2024 года
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Группа компаний ADP (Aéroports de Paris), в чьем управлении находятся парижские аэропорты, спрогнозировала, что после вызванного карантинными мерами резкого сокращения числа авиаперевозок, прежний объем перелетов будет восстановлен «между 2024-м и 2027-м годами».
Заявление сделал генеральный директор ADP Огюстен де Романе. «Это первый раз за последние 50 лет, когда по (сектору) воздушных перевозок нанесен такой сильный удар, и уже признано, что восстановление будет постепенным: возвращение к уровню перевозок 2019 года ожидается между 2024-м и 2027-м», — подчеркнул он.
Топ-менеджер также уточнил что группа ADP в первом полугодии зарегистрировала чистый убыток в размере 543 миллионов евро, тогда как по итогам прошлого года у компании была прибыль в 250 млн.
Группа ADP управляет всеми тремя парижскими аэропортами — Руасси—Шарль-де-Голль, Орли и Ле Бурже. Это первая в мире компания по объему контролируемого ею авиационного пассажирского трафика.
Ранее стало известно о том, что крупнейшая французская авиакомпания Air France намерена сократить 7500 работников к концу 2022 года. Крупнейшая европейская авиастроительная компания Airbus из-за кризиса, вызванного эпидемией, планирует сократить 15 тысяч сотрудников по всему миру, в том числе, пять тысяч во Франции. Речь идет об одной из крупнейших реструктуризаций в истории компании: производство самолетов сократится на 40%, а полное возобновление докризисного уровня деятельности ожидается не раньше, чем через пять лет.
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