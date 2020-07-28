Французский астронавт Тома Песке отправится в космос на Crew Dragon

Французский астронавт Тома Песке снова отправится на МКС. На этот раз на космическом корабле Crew Dragon компании Илона Маска

Французский астронавт Тома Песке рассказал, что первым из европейцев отправится в космос на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Полет должен состояться в 2021 году. Об этом Песке написал у себя в твиттере.

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«Похоже, я стану первым европейцем, который поведет дракона (Crew Dragon) в космос», — написал Тома Песке во вторник, 28 июля. Астронавт рассказал, что уже начал тренировки в «футуристической кабине» космического корабля.

Looks like I'll be the first European to ever ride a Dragon into space! Training has already started at SpaceX's futuristic facilities. Stay tuned for more updates... and wait, how do you install the "launch" app on these giant tablet-screens? 😅😉🙃 pic.twitter.com/wD7zOf7EAl — Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 28, 2020

В конце мая 2020 года капсула Crew Dragon уже доставила на МКС двух американских астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли. SpaceX стала первой частной компанией, отправившей людей в космос. Бенкен и Харли должны вернуться на Землю на борту Crew Dragon 2 августа.

Корабль Crew Dragon был разработан компанией SpaceX Илона Маска по заказу НАСА в рамках программы по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС (Commercial Crew Development).

Ранее Соединенные Штаты использовали для пилотируемых полетов на орбиту шаттлы. После закрытия программы в 2011 году США покупали места на российских кораблях «Союз».

42-летний француз Тома Песке пробыл на Международной космической станции полгода в 2016—2017 гг. Тогда он отправился в космос на борту российского корабля «Союз МС-03». На МКС Тома Песке провел десятки научных экспериментов и дважды выходил в открытый космос. Тома Песке по образованию авиаинженер. Он стал десятым французом, отправившимся в космос.

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