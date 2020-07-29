Во Франции запретят отапливать открытые террасы кафе

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили объявила, что с весны 2021 года под запрет попадет отопление на открытых террасах кафе и ресторанов. Это одна из мер, предложенных Гражданской конвенцией по климату (La Convention citoyenne pour le climat) — ассамблеей из 150 выбранных по жребию граждан, предлагающих различные шаги по борьбе с глобальным потеплением.

Реклама Читать далее

Министр объявила, что во Франции запретят отопление на открытых террасах и обяжут все заведения с работающим кондиционером или отоплением закрывать двери. Эти меры вступят в силу по всей Франции не ранее весны 2021 года. Барбара Помпили объяснила задержку пандемией коронавирусной инфекции, от которой пострадали многие рестораны и бары.

«Мы не можем охлаждать улицу летом в 30-градусную жару и не можем вовсю нагревать террасы зимой ради удовольствия выпить кофе на террасе в тепле», — подчеркнула министр. Она добавила, что это ведет к неоправданному чрезмерному потреблению энергии.

С 1 января 2020 года от отопления открытых террас уже отказались в крупнейшем городе Бретани — Ренне, отмечает газета Ouest-France. По данным местных СМИ, клиенты поддержали эту инициативу.

Глава отделения кафе и брассери во французском Союзе отельеров Лорен Лютс (UMIH) раскритиковал это инициативу. По его словам, запрет на уличное отопление приведет к закрытию ряда заведений.

Среди других шагов, предложенных Гражданской конвенцией по климату и анонсированных министром экологического перехода, — запрет на установку котлов на мазуте и на угле в новом жилье и создание двух региональных природных парков и национального заповедника.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться