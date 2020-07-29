43+1: Совет министров Франции ушел в отпуск в режиме «постоянной бдительности»

Президент и правительство Франции — групповое фото в парке Елисейского дворца с соблюдением дистанции. 29 июля 2020.

Новое правительство Франции в среду, 29 июля, провело свое первое заседание в полном составе перед уходом в отпуск, который для министров и госсекретарей пройдет в режиме «постоянной бдительности» из-за тревожной эпидемиологической ситуации. Заседание Совета министров прошло под председательством президента Эмманюэля Макрона в Елисейском дворце, где традиционная групповая фотография правящего кабинета была сделана новаторским способом, с соблюдением санитарных ограничений.

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«Санитарный кризис не отдаляется от нас», — напомнил после заседания Совета министров официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. Он объявил об уходе правящего кабинета в летний отпуск, который для министров пройдет в состоянии «постоянной бдительности» и готовности прервать отдых для выполнения неотложных задач.

Спикер правительства отметил, что эпидемиологическая ситуация во Франции с COVID-19 остается тревожной. На общенациональном уровне базовое репродуктивной число коронавируса составляет сейчас 1,3 (этот индекс R0 показывает среднее количество лиц, напрямую инфицированных одним больным). Несколько недель назад, напомнил Габриэль Атталь, индекс был меньше единицы, что означало спад эпидемии.

Сейчас до 1,4% выросло количество положительных тестов на новый коронавирус, тогда как недавно COVID-19 обнаруживали у менее 1% протестированных. Сейчас во Франции зафиксировано 142 очага (кластера) заболевания, их число только за последние сутки выросло на 14.

Отправляясь в отпуск, каждый министр и госсекретарь продолжит пристально следить за доверенным ему участком работы, в постоянной готовности вернуться в Париж к выполнению своих служебных обязанностей, — заверил всех спикер правительства.

Габриэль Атталь сообщил, что в период отпусков некоторым министрам, возможно, придется собираться на заседания Совета безопасности в случае ухудшения санитарной ситуации. Первое после отпусков заседание Совета министров Франции намечено на 25 августа.

COVID-19: последние данные Минздрава

Накануне вечером, 28 июля, французское министерство здравоохранения опубликовало свежую статистику распространения коронавирусной инфекции. За сутки от последствий COVID-19 в стране скончались 14 человек (общее число жертв эпидемии выросло до 30 223 человек).

Ежедневно в больницы поступает более ста пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число госпитализированных с диагнозом COVID-19 превышает 5550 человек. Из них в тяжелом состоянии в отделениях реанимации остаются 385 пациентов. 70% госпитализированных сконцентрированы в больницах четырех регионов: парижского Иль-де-Франс, восточного Гранд-Эст, северного региона О-де-Франс и заморской территории во Французской Гвиане.

Новое правительство Макрона на 600 дней

Новое правительство Франции комплектовали в течение всего уходящего месяца, на треть обновив состав кабинета. Кадровыми перестановками Эмманюэль Макрон обозначил начало второго этапа своего президентства — до выборов весны 2022 года. Кабинет назвали «правительством 600 дней» (срок, оставшийся президенту до конца мандата).

Президент и правительство Франции — групповое фото в парке Елисейского дворца с соблюдением дистанции. 29 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER

3 июля в стране сменился премьер-министр: вместо подавшего в отставку Эдуара Филиппа главой кабинета был назначен Жан-Кастекс. 6 июля было объявлено о назначении ключевых министров, а также министров-делегатов. Всего — 31 человек. В прошлое воскресенье вечером президентская администрация опубликовала новый список госсекретарей (11 человек).

Фотография на пленэре

Новый правительственный кабинет — из 43 человек — стал самым многочисленным во Франции за последние четверть века. 29 июля новое правительство собралось впервые в полном составе — на традиционное (по средам) заседание Совета министров под руководством президента.

Фотографы также смогли наконец запечатлеть новое правительство в полном составе. Подобные фотографии по традиции делались на ступенях Елисейского дворца. Однако расставить там 44 человека с соблюдением физической дистанции минимум в один метр оказалось невозможным. Групповое фото было сделано в парке резиденции главы государства.

Президент и правительство Франции — групповое фото в парке Елисейского дворца с соблюдением дистанции. 29 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER

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