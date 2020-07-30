Во Франции задержан идеолог антисемитизма Ален Сораль

Во Франции по делу о «публичном подстрекательстве» задержан идеолог антисемитизма Ален Сораль

Французского идеолога антисемитизма, ревизиониста Алена Сораля задержали по делу о «публичном подстрекательстве к покушению на основополагающие национальные интересы, не повлекшем последствий». За это правонарушение во Франции предусмотрено до пяти лет лишения свободы и 45 тысяч евро штрафа. Прокуратура потребовала его ареста.

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Публициста задержали во вторник, 28 июля. 24-часовой срок содержания под стражей был продлен. По данным созданного им движения «Равенство и примирение» (Égalité et Réconciliation), дома у Сораля «могли провести обыск». По данным СМИ, предварительное расследование было открыто из-за его высказываний в интернете.

Ален Сораль (настоящая фамилия Бонне) — один из главных французских идеологов антисемитизма. Он был неоднократно судим за разжигание расовой ненависти и отрицание Катастрофы европейского еврейства. Однако каждый раз он обжаловал решения суда и избегал лишения свободы.

Сам он себя называет «левым националистом». В 1990-х состоял в Коммунистической партии Франции, позднее был членом центрального комитета ультраправого «Нацфронта». В 2007 году основал со своими сторонниками движение «Равенство и примирение», на сайте которого публикуются антисемитские материалы.

В очередном видео, появившемся на этом сайте 14 июля, Ален Сораль предсказывает «фашистскую революцию» «в хорошем понимании этого слова», отмечает Le Monde. Он также позитивно высказывается о социальной политике Муссолини. Видео сопровождается антисемитскими и расистскими выпадами.

6 июля YouTube удалил два аккаунта Алена Сораля за неоднократные нарушения политики использования платформы. Позднее страницу французского идеолога антисемитизма удалила российская соцсеть Вконтакте. Ранее, в 2017 году, были заблокированы фейсбук-аккаунты Сораля.

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