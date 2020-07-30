Концерн Renault отчитался об исторических убытках на фоне успехов французской группы PSA

Французский автомобилестроительный концерн Renault отчитался о рекордном в своей истории убытке в 7,3 млрд евро. О потерях, зафиксированных по результатам первого полугодия 2020 года, автопроизводитель сообщил 30 июля. За два дня до этого другой французский автогигант — группа PSA (Peugeot Citroën) — сообщила что ей удалось сохранить рентабельность, несмотря на мировой санитарный и экономический кризис.

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Финансовые трудности Renault начались до нынешнего кризиса. Правда, первую половину прошлого года концерн завершил с чистой прибылью 790 млн евро, а по результатам 2019 года показал небольшой убыток 141 миллион.

В 2020 году на фоне коронакризиса — с января по июнь — компания Renault зафиксировала в отчетности рекордные в своей истории потери — почти 7,3 миллиарда евро. За полугодие выручка упала на треть до 18,4 млрд. Группа Renault, в которую входят также Dacia, Alpine и российский АвтоВАЗ, продала 1,26 млн автомобилей с января по июнь (1,9 млн за аналогичный период прошлого года).

«Беспрецедентной» назвал ситуацию новый генеральный директор Renault Лука де Мео, пришедший в начале года во французский концерн с должности гендиректора Seat (группа Volkswagen). По его словам, вызванный пандемией кризис усугубил «предыдущие трудности» Renault. При этом, он выразил «полную уверенность» в способность компании выйти из кризиса.

Существенный вклад — 4,8 млрд евро — в убытки Renault внесли потери Nissan, партнера французов по альянсу (в который входит также Mitsubishi). Renault владеет 43% акций Nissan.

Операционные потери, непосредственно связанные с пандемией коронавируса, Лука де Мео оценил в 1,8 миллиарда евро.

Франко-японский альянс автопроизводителей недавно объявил о смене стратегии и отказе от политики наращивания мощностей и объемов производства, которую проводил бывший глава Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. В конец мая французский автопроизводитель объявил о плане сокращения расходов на 2 миллиарда евро в течение трех лет (600 млн — в текущем году), а также о ликвидации 15 000 рабочих мест по всему миру, в том числе 4600 — во Франции.

По словам гендиректора, Renault сосредоточится рентабельных и быстро растущих сегментах авторынка, в том числе на гибридных и электромобилях. Лука де Мео отметил также лидерство в соответствующих сегментах популярных моделей Clio и Captur, 50-процентный рост продаж электромобилей Zoe, хорошие продажи автомобилей марки Dacia. В планах Renault — вернуться к объемам выпуска 3,3 миллиона автомобилей в год.

Группа PSA: секрет успеха французского конкурента Renault

В минувший вторник об итогах полугодия отчиталась французская автомобилестроительная группа PSA, в которую кроме Peugeot Citroën входят марки Opel, Vauxhall и DS. Концерн сообщил, что ему удалось сохранить рентабельность в первом полугодии 2020 года, несмотря на мировой кризис. PSA зафиксировал чистую прибыль 595 миллиона евро.

Концерну удалось не уйти в минус, несмотря на падение прибыли на 67,5% процентов и выручки на треть — до 25 млрд евро. Гендиректор PSA Карлос Таварес заявил, что надеется на значительный рост на мировом авторынке во второй половине этого года.

Глава концерна пообещал, что продолжит политику снижения порога рентабельности. В прошлом году т.н. «точка безубыточности» для PSA зафиксировалась на уровне 1,8 миллионов автомобилей в год. В 2013 году прибыльным для концерна производство становилось, лишь начиная с 2,6 млн выпущенных авто.

Легендарная модель марки "Ситроэн" -- Citroen 2CV -- в Париже 26 июня 2020. REUTERS - Benoit Tessier

В 2012 году концерн, объединяющий Peugeot и Citroën, был на грани банкротства. Спасение PSA стало заслугой гендиректора Карлоса Тавареса, который добился рентабельности группы даже при падении обычного объема производства наполовину.

Сейчас PSA находится в процессе слияния с концерном FCA, объединяющим Fiat и Chrysler. Новая группа с названием Stellantis может появиться уже в первом квартале 2021 года, — сообщил Таварес.

Будущий альянс претендует на третье место в списке крупнейших мировых автопроизводителей после Volkswagen и Toyota. По результатам прошлого года третье место в рейтинге занимал альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

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