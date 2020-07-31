Во Франции недалеко от Биаррица пожар уничтожил 165 га леса и растительности

В коммуне Англет на юго-западе Франции лесной пожар уничтожил сто гектаров леса и 65 гектаров растительности

Масштабный пожар, начавшийся в четверг, 30 июля, уничтожил 165 гектаров соснового леса и растительности недалеко от Биаррица на юго-западе Франции. Утром в пятницу, 31 июля, пожар был локализован. Жертв среди местных жителей нет.

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Возгорание произошло в лесу 40-тысячного города Англет на юго-западе Франции (Антлантические Пиренеи) вечером в четверг. Огонь быстро распространился на фоне мощных порывов ветра, сухости и жары.

Situation critique à Anglet où un incendie est en cours forêt de Chiberta Beaucoup d’habitations autour @F3euskalherri @F3Aquitaine pic.twitter.com/nSBvIDLtfU — Stéphanie Deschamps (@StephanieF3EH) July 30, 2020

Местные власти сообщили, что пожар уничтожил сто гектаров соснового леса в самом центре Англета и 65 гектаров растительности на придомовых участках. Несколько жилых домов были частично или полностью уничтожены. Около сотни человек были вынуждены покинуть свои дома. Некоторых из них разместили в местном спортзале, где организовали временный эвакуационный центр.

Жертв среди местных жителей нет, сообщил префект департамента Атлантические Пиренеи Эрик Шпиц. По его словам, 20 человек обратились за медпомощью в связи с пожаром. Среди них — двое полицейских и девять пожарных. Все уже вышли из больницы «без проблем», отметил Эриц Шпиц.

Пожар локализован

Префект также сообщил, что к утру пятницы пожар «локализован со всех сторон». В операции были задействованы 150 пожарных, 60 полицейских, команды скорой помощи, а также противопожарные самолеты Canadair.

В тушении лесного пожара недалеко от Биаррица задействовали противопожарные самолеты Canadair AFP - GAIZKA IROZ

Утром в пятницу два десятка пожарных тушили «последние языки пламени», сообщил Эрик Шпиц. Специалисты будут контролировать территорию: ветер может снова спровоцировать распространение огня.

Прокуратура начала расследование

Причины возгорания в коммуне Англет пока не известны. Прокуратура Байонны начала расследование. Ведомство напомнило, что даже если речь не идет о намеренном поджоге, уничтожение лесов является правонарушением, за которое грозит до семи лет лишения свободы и штраф в сто тысяч евро.

Чаще всего пожары такого типа случаются из-за человеческого фактора, напомнила министр экологического перехода Барбара Помпили.

«Наше достояние сгорело»

Сосновый лес Чиберта, где произошел пожар, называют зеленым островом в густонаселенной городской агломерации, объединяющей Байонну, Биарриц и Англет. «Мне хочется плакать. Сгорел лес, наше экологическое богатство, наше бесценное достояние», — так отреагировал на пожар мэр коммуны Англет Клод Олив.

Ранее в понедельник, пожар уничтожил 295 гектаров соснового леса в Жиронде.

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