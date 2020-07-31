Ношение масок во Франции может стать обязательным на улицах

До сих пор маски были обязательными только в помещениях и в общественном транспорте.

Ношение защитных масок может стать обязательным в общественных местах на открытом воздухе. Решение будет приниматься префектами в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в отдельных городах и территориях. Об этом в пятницу, 31 июля, объявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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До сих пор маски были обязательными только в помещениях и в общественном транспорте. Такая мера объясняется ростом новых случаев заражения во Франции в течение июля. Ежедневно во Франции выявляют около тысячи новых случаев COVID-19. Еще в начале месяца этот показатель был примерно в два раза ниже.

С понедельника, 3 августа, ношение масок в отдельных открытых пространствах станет обязательным в Лилле. Горожане и жители пригородов должны будут носить маски на оживленных пешеходных зонах и в парках, а также возле остановок общественного транспорта. Ранее аналогичные меры были приняты городскими властями Сен-Мало и Ла-Рошель.

Нарушителям будет грозить штраф 135 евро. С 20 июля ношение защитных масок является обязательным во Франции во всех общественных помещениях — магазинах, музеях, госучреждениях. Еще раньше ношение масок сделали обязательным в общественном транспорте.

По данным министерства здравоохранения Франции на 30 июля, за послдение сутки было выявлено 1377 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами эпидемии стали 30 254 человека, в том числе 18 пациентов скончались за последние сутки. Еще 5375 больных COVID-19 по-прежнемуостаются в больницах, в том числе 381 — в реанимации.

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