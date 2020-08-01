Прокуратура попросила возобновить расследование в отношении Депардье по обвинению в изнасиловании

Жерар Депардье отрицает вину. На фото: актер на съемках сериала «Марсель». 2016 г.

Прокуратура Парижа обратилась с требованием возобновить прекращенное ранее расследование в отношении 71-летнего Жерара Депардье. Речь идет об обвинении в изнасиловании.

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Как сообщил в субботу, 1 августа источник AFP, запрос о возобновлении расследования прокуратура накануне направила следственному судье. Это связано с тем, что женщина, называющая себя пострадавшей, написала новое заявление. Теперь следственный судья должен принять решение о том, будет ли возобновлено расследование. Агентство отмечает, что по таким делам это происходит практически всегда.

Эрви Темим, адвокат Жерара Депардье, отказался от комментариев. Ранее он отмечал, что актер не считает себя виновным.

В июне 2019 года это дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Обвинение против актера в 2018 году выдвинула 22-летняя французская актриса.

27 августа 2018-го она подала жалобу в отделении жандармерии города Ламбеск (пригород Экс-ан-Прованса). В заявлении женщина утверждала, что Депардье изнасиловал ее у него дома, в частном особняке в Париже 7 и 13 августа 2018-го.

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