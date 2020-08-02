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Власти парижского региона подадут жалобу после массовой драки на пляже

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Массовую драку удалось остановить после вмешательства полиции, применившей слезоточивый газ.
Массовую драку удалось остановить после вмешательства полиции, применившей слезоточивый газ. AFP - GERARD JULIEN
RFI
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Столичный регион Иль-де-Франс подаст жалобу в прокуратуру после массовой драки на пляже города Этамп. Об этом, как сообщает AFP в воскресенье, 2 августа, заявила накануне глава региона Валери Пекресс.

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Как уточняет агентство, госпожа Пекресс также осудила «неприемлемое насилие» и пообещала, что 2 августа в Этамп приедет ее заместитель, чтобы оценить необходимость усиления сил правопорядка и «передать информацию в министерство внутренних дел».

Как сообщала радиостанция France Bleu, в драке, которая произошла на пляже местной туристической базы, приняли участие не менее ста человек — «представители» двух разных районов Этампа. Отдельные свидетели происшествия говорят о том, что участников потасовки было «более 200».

На базе в это время находилось более тысячи отдыхающих, многие — семьи с детьми. Полиции удалось прекратить массовую драку, применив слезоточивый газ.

Как уточняет France Bleu, поводом для начала столкновений стала «пропажа мобильного телефона и банковской карточки».

Этамп — 23-тысячный город, расположенный примерно в 50 км к югу от Парижа.

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