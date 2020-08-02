Опрос: каждый третий француз откажется от вакцины против коронавируса

32% французов не будут делать себе прививку от коронавируса – таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом YouGov для издания HuffPost.

32% французов не будут делать себе прививку от коронавируса – таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом YouGov для издания HuffPost. «Франция – чемпион недоверия к прививкам, и коронавирус не является исключением», написало издание.

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На вопрос: «Если бы вакцина против коронавируса была сейчас готова, то сделали бы вы себе прививку?» – 32% французов ответили отрицательно. 52%, напротив, собираются привиться, а 12% еще не приняли решения. Издание HuffPost опубликовало результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov. Опрос проводился 23 и 24 июля у 1023 французов в возрасте старше 18 лет.

Главной причиной такого недоверия является страх того, что вакцина против коронавируса будет разработана слишком быстро, и поэтому будет иметь много побочных эффектов.

При этом среди женщин противников вакцины оказалось больше (39%), чем среди мужчин (24%), отмечает издание. Интересно и распределение политических взглядов опрошенных: среди «антипрививочников» больше в процентном отношении приверженцев крайних ультраправых или ультралевых течений, чем среди «обычных» французов.

Эти данные соответствуют другому опросу общественного мнения, проведенному год назад. Согласно этому международному исследованию по поводу отношения населения к науке в целом и прививкам в частности, французы оказались чемпионами недоверия. Опрос проводился в 144 странах мира и показал, что каждый третий француз не верит в прививки.

Однако это не подтверждается на деле, отмечает HuffPost: в последние годы число привитых детей неуклонно растет, согласно данным министерства здравоохранения Франции. Так, год назад во Франции было введено одиннадцать обязательных прививок для детей, рожденных после 2018 года, вместо трех. И число привитых от кори детей достигло 97%.

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