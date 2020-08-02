«Пусть молодые заражают друг друга»: высказывания французского инфекциониста вызвали полемику

Инфекционист Эрик Ком считает, что молодые могут не соблюдать введенные из-за COVID-19 ограничения. На фото: праздник музыки 21 июня в Лионе.

Глава отделения инфекционных заболеваний парижской больницы Питье-Сальпетриер Эрик Ком считает, что можно снять введенные из-за COVID-19 ограничения для молодежи в возрасте 20-30 лет. По его мнению, это поможет выработать коллективный иммунитет. Высказывания врача вызвали полемику среди французских медиков.

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В начале эпидемии коронавируса некоторые страны сделали ставку на приобретение коллективного иммунитета, решив не вводить карантин на своей территории. Так было, например, в Нидерландах и Великобритании – странах, где вирус начал распространяться с высокой скоростью и привел к повышению смертельных случаев. После этого оба государства отказались от этой стратегии и ввели меры самоизоляции.

Однако сейчас некоторые французские специалисты начинают задумываться над тем, не пора ли властям сменить политику запретов на политику разрешений – ведь молодежи все равно не запретишь встречаться, особенно в период летних каникул и отпусков.

Так считает Эрик Ком, глава отделения инфекционных заболеваний больницы Питье-Сальпетриер. В течение нескольких дней он не перестает заявлять о необходимости смены тактики по борьбе с коронавирусом. «Это прозвучит неполиткорректно, но может быть, надо позволить молодежи заражаться (коронавирусом – RFI), при условии, что они не будут встречаться со своими родителями и бабушакми-дедушками», – заявил он в опубликованном 1 августа интервью газете Le Parisien.

Подчеркивая, что молодые люди лучше переносят заболевание, Эрик Ком считает, что ношение масок и другие ограничения надо на время каникул отменить. По его мнению, это позволить выработать коллективный иммунитет и лучше подготовит французов к началу нового учебного года. «В противном случае молодежь станет "резервуаром" для дальнейшего распространения эпидемии, которая станет неуправляемой», – предупреждает он.

Утверждения инфекциониста были растиражированы практически всеми французскими СМИ и были критически восприняты медиками. «Это очень плохая идея, – заявила в эфире телеканала BFM-TV эпидемиолог Катрин Илль, – Он совершенно не знает практики поведения людей в больших городах. Невозможно изолировать людей по возрастному принципу». Такого же мнения оказалось большинство других опрошенных ученых и практикующих врачей.

Новая полемика возникла на фоне последних данных статистики – в последние дни во Франции растет количество заражений коронавирусом среди молодежи от 20 до 30 лет. Противники идеи Эрика Кома указывают, что для приобретения коллективного иммунитета необходимо, чтобы коронавирусом переболело как минимум 60% населения. Но судя по той же статистике, до этого еще далеко. Так в выбравшей подобный путь Швеции коллективный иммунитет еще не приобретен.

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