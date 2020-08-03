«За насмешки над жертвами Холокоста»: Facebook удалил страницу французского комика Дьедонне

Юморист Дьедонне в парижском суде в 2013 году

Социальная сеть Facebook удалила страницу скандально известного французского комика Дьедонне за публикацию «насмешек над жертвами Холокоста» и «унижающих человеческое достоинство» фразах о евреях. Как отмечается в официальном сообщении соцсети, где на Дьедонне были подписаны более 1,2 миллиона человек, людям, оскорбляющим других за «то, кто они есть», не место в Facebook и Instagram.

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Юмориста Дьедонне Мбалу-Мбалу неоднократно привлекали к уголовной ответственности за высказывания антисемитского характера и разжигание расовой ненависти. В 2015 году он получил два месяца условно за оправдание терроризма: после нападений на редакцию Charlie Hebdo 7 января и захвата заложников в кошерном супермаркете в Париже 9 января он написал, что «чувствует себя Шарли Кулибали»: террорист Амеди Кулибали убил четырех человек при захвате кошерного магазина.

В Facebook подчеркнули, что «окончательно» удалили страницу Дьедонне, назвав это решение обдуманным и взвешенным. Юморист или его поклонники не смогут создать новый аккаунт комика.

Своим шагом Facebook лишил Дьедонне одной из последних площадок для распространения своих идей. Ранее канал комика удалил YouTube. При этом аккаунт Дьедонне все еще доступен в Twitter, где на юмориста подписаны 150 тысяч человек.

Сам Дьедонне назвал блокировку «концом свободы слова» и «свободы в Интернете». «Лобби смакуют это», — заявил он в Twitter, призвав подписываться на своей канал в Telegram.

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