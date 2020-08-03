Ношение масок на улице стало обязательным в ряде городов Франции

Во Франции в ряде городов, в том числе в Лилле, Туре и Биаррице, стало обязательным ношение масок на открытом воздухе. Ограничения, введенные властями из-за эпидемии коронавируса, пока затронут только центральные улицы, популярные среди туристов и местных жителей. Нарушителям может грозить штраф в размере 135 евро.

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Решение о том, нужно ли делать ношение масок на улице обязательным, во Франции принимают местные власти. Как заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, префекты полиции могут вводить ограничения, опираясь на данные о распространении эпидемии в отдельных городах и регионах.

Одним из первых крупных городов, в котором ношение масок на улицах сделали обязательным, стал Лилль. С понедельника, 3 августа, местные власти распространили ограничение на пешеходные улицы, сады, парки и уличные рынки. В день введения обязательного ношения масок в город приехал премьер-министр Франции Жан Кастекс. Он также должен посетить фабрику по изготовлению масок в соседнем с Лиллем Рубе.

В Ницце муниципальные власти также сделали обязательным ношение масок на некоторых улицах в центре города. На этом настоял мэр города Кристиан Эстрози, подписавший соответствующий указ. Как пишет Nice Matin, на Лазурном берегу размер штрафа для нарушителей составит 35 евро — значительно меньше, чем в других городах Франции.

По мнению французского правительства, ношение масок может снизить скорость распространения эпидемии в стране. Однако, как подчеркнул Оливье Веран, официальные данные не говорят о приходе второй волны COVID-19.

Напомним, что ношение масок в закрытых общественных пространствах во Франции стало обязательным с 20 июля. До этого соответствующее требование действовало в общественном транспорте. В начале эпидемии коронавируса министерство здравоохранения не советовало носить маски людям без симптомов, характерных для COVID-19, однако после власти поменяли свою позицию.

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