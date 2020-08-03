Обвиняемого в кибермошенничестве россиянина Винника будут судить в Париже

Дело российского программиста Александра Винника, обвиняемого в масштабных махинациях с криптовалютой, передано в уголовный суд Парижа. Об этом 3 августа сообщает AFP. Экстрадиции Винника добиваются также США и Россия.

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Парижский судебный следователь передал в суд дело россиянина Александра Винника, как того требовали прокуроры. Российского IT-специалиста обвиняют в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группы.

По данным следствия, россиян причастен в том числе к созданию вируса-вымогателя Locky. Потерпевшими по этому делу проходят как частные предприятия, так и госучреждения, а также физические лица. По данным AFP, сумма ущерба от этого вируса оценивается в 135 млн евро. Во Франции Виннику грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Винника Фредерик Бело в интервью «Коммерсанту» заявил, что его подзащитный считает себя жертвой неизвестных ему людей, которые наняли его в качестве фрилансера и им манипулировали. Фредерик Бело подчеркнул, что Винник не является основателем или администратором онлайн-биржи, служившей для отмывания денег через биткоины.

Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу США. Американские власти обвиняют россиянина в отмывании миллиардов долларов через онлайн-биржу BTC-e. Власти США считают Винника «мозгом» этой уже закрытой платформы по обмену криптовалюты. В январе 2020 года Греция выдала Винника Франции.

В России Виннику тоже предъявляют обвинения, но менее серьезные, чем в США или во Франции. Его обвиняют хищении более 600 тыс. рублей, в «мошенничестве в сфере компьютерной информации» на 750 миллионов рублей и тоже требуют его экстрадиции. Ранее Винник говорил, что хотел бы предстать перед российским судом. По данным «Интерфакса», будучи под арестом в Греции, программист написал явку с повинной в Генпрокуратуру РФ, где признался в причинении ущерба на 750 миллионов рублей российским гражданам.

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