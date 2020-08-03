Собор Парижской Богоматери: восстановление органа началось 3 августа

Через шестнадцать месяцев после пожара, который опустошил собор Парижской Богоматери, реконструкция органа началась 3 августа. Титаническая работа по восстановлению уникального по звучанию инструмента будет продолжаться до 2024 года. Орган, к счастью, не пострадал от пламени, но подвергся термическому шоку и был засыпан свинцовой пылью. Рассказывает журналист французской редакции RFI Мари Касадбег.

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Реставрация органа — это в прямом смысле стройка на стройке. Сначала инструмент надо демонтировать, сняв 8000 труб, к которым добавляются сотни металлических и деревянных деталей. Орган по-прежнему на своем месте, под розой (большое круглое окно в готических церквях) с западной стороны собора. Трубы очистят одну за другой, отремонтируют и вновь установят в инструменте. Задача реставраторов состоит в том, чтобы, как обещал президент Эммануэль Макрон, орган мог снова зазвучать 16 апреля 2024 года, то есть ровно через пять лет после пожара.

Главного органиста собора Нотр-Дам Венсена Дюбуа такие сроки не удивили. Он рассказал, что начатая в 1991 году последняя реставрация органа заняла три года. На этот раз — задача сложнее. Помимо пыли, металл подвергся резкому перепаду температуры (обычно в соборе поддерживали постоянную температуру). А за пожаром 16 апреля 2019 года три месяца спустя последовала аномальная июльская жара.

Исключительная гармония

Тем временем Венсен Дюбуа сопровождает мессы и дает концерты в других парижских церквях, в частности в замечательной Сен-Жермен-Л'Осеруа, рядом с Лувром, куда были перенесены архиепископские службы собора Парижской Богоматери.

Однако вряд ли другой — даже очень хороший орган — может сравниться по звучанию с органом главного парижского собора. «Этот инструмент обладает необыкновенным лиризмом. Чем ближе к высоким частотам, тем более широким и круглым становится звук. Причем, этот звук очень теплый на всех 120 тембрах инструмента. И если добавить к этим качествам акустику места, звучание органа становится совершенно неподражаемым. Подобного звучания вы не услышите больше нигде в Париже, что и делает орган собора Парижской Богоматери уникальным», — подчеркнул Винсен Дюбуа.

После того как орган смонтируют вновь, мастерам понадобится полгода для его настройки.

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