Двух агентов французской внешней разведки обвинили в покушении на убийство

Двух сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции DGSE обвинили в покушении на убийство. Как пишет агентство France-Presse со ссылкой на источники в прокуратуре, военных в возрасте 25 и 28 лет, которые служили в центре специальной воздушно-десантной подготовки, задержали недавно с оружием на угнанном автомобиле в пригороде Парижа.

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Как сообщают источники Le Parisien, военные служили в подразделении, ответственном за подготовку секретных операций за рубежом. По версии следствия, они пытались свести «личные» счеты и занимались подготовкой убийства. Агентство France-Presse особо уточняет, что обстоятельства задержания и обвинения никак не связаны с их служебными обязанностями.

По данным СМИ, двух агентов задержали в ночь с 23 на 24 июля в городе Кретей к югу от Парижа. Они перемещались на угнанном автомобиле и имели при себе несколько единиц огнестрельного оружия. Еще одного человека, который также подозревается в подготовке убийства, задержали через несколько дней. Служил ли он во внешней разведке, неизвестно.

Прокуратура предъявила военным обвинения в покушении на убийство в составе преступной группы, незаконном огнестрельного ношении оружия и использовании краденого транспортного средства. В правоохранительных органах уточнили, что обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы.

AFP сообщает, что военные были приписаны к центру специальной воздушно-десантной подготовки в Саране (в центре Франции). Этот центр — одна из трех баз, находящихся в ведениии службы спецопераций (Service action) внешней разведки DGSE. Эта служба, отвечающая за проведение секретных спецопераций за рубежом, прославлена в популярном французском шпионском сериале «Bureau des légendes» (Бюро легенд).

Ранее агентов службы внешней разведки Франции уже приговаривали к реальным срокам. 10 июля двух бывших сотрудников DGSE признали виновными в государственной измене в пользу Пекина. Суд посчитал, что они передали секретные данные китайской разведке.

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