Научный совет предупредил о второй волне COVID-19 во Франции осенью или зимой

По мнению ученых, вторая волна коронавируса может начаться во Франции в том числе из-за несоблюдения социальной дистанции,

Научный совет при правительстве Франции призвал власти готовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которая, по мнению ученых, «с высокой степенью вероятности» грозит стране осенью или зимой. Как говорится в докладе, опубликованном 4 августа на сайте Совета, во Франции эпидемиологическая ситуация находится под контролем, но остается «неустойчивой» и может ухудшиться в любой момент.

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По мнению Научного совета, новая вспышка коронавируса во Франции может начаться уже этим летом. Это произойдет в случае, если население не будет соблюдать социальную дистанцию, носить маски или достаточно часто мыть руки. Наибольший риск представляют общественные мероприятия, во время которых организаторы не будут следить за соблюдением необходимых мер.

42-страничный документ, в подготовке которого принимали ученые и врачи, был передан французским властям еще 27 июля, однако был выложен в общий доступ неделей позже. Уже после ознакомления с докладом премьер-министр Жан Кастекс призвал жителей страны «не терять бдительность» для того, чтобы избежать введения строгого карантина. При этом власти не говорят о высокой вероятности второй волны.

Научный совет подчеркнул, что ситуация во Франции может пойти по испанскому сценарию, где санитарные власти обладают меньшим контролем над эпидемией. «В короткой перспективе все зависит от граждан», — говорится в тексте.

Для того, чтобы замедлить распространение COVID-19, в Научном совете предложили сделать ношение масок обязательным во всех общественных местах, в том числе и на открытом воздухе. На этот шаг, в частности, пошли власти Испании — там ношение масок на улице является обязательным с середины июля. Во Франции такая мера действует пока лишь в некоторых городах и населенных пунктах (примерно 100 коммун) по решению местных властей.

21 июля глава Научного совета Жан-Франсуа Дельфреси уже заявлял, что основные эпидемиологические показатели в стране «вызывают беспокойство». Он предупредил, что вспышки заболевания, выявленные в том числе на западе Франции, могут представлять угрозу для общей ситуации, если не изолировать их вовремя. Однако число новых «кластеров» COVID-19 продолжило расти: на 31 июля в стране зафиксировали 147 очагов распространения инфекции.

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