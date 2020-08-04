Что творится в КПЗ парижского суда: полицейский предъявил громкие обвинения

Во Франции — скандал, вышедший на свет прямо из камер предварительного заключения Парижского дворца правосудия. Полицейский, старший капрал Амар Бенмоамед обвинил своих коллег в «расизме» и «насилии» по отношению к задержанным, которых привозят в суд на процесс или для помещения под стражу. В скандал вынужден был вмешаться глава МВД, который признал, что нарушения были, но при этом покритиковал и самого жалобщика. В ответ правозащитники «возмутились» словами главы МВД и потребовали, чтобы тот защитил старшего капрала, которому от коллег«поступают угрозы». Расследованием дела занялась прокуратура Парижа.

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Подобный случай — когда полицейский публично обвиняет своих коллег — редкий факт, в том числе, для Франции. Тем более, обвинения — очень серьезные. И они особенно громко звучат на фоне прокатившейся, — в том числе и по Франции, — волны протестов против «расизма в полиции».

48-летний старший капрал Амар Бенмоамед утверждает, что с 2017 года был свидетелем многочисленных случаев насилия и проявлений расизма по отношению к задержанным — со стороны своих коллег, в чьи задачи входит их охрана, предоставление питания и конвоирование. Место действия — помещения Парижского суда (Tribunal de grande instance — сокращенно TGI): сначала — «исторический» дворец на острове Сите, а потом, после переезда в 2018-м году, — небоскреб на окраине города, в 17-м округе.

В подвалах этого 38-этажного здания — 120 камер предварительного заключения, «обслуживанием» которых занимаются 200 полицейских.

Откровения господина Бенмоамеда прозвучали в интервью изданию Streetpress.

🗣 «M. Amar Benmohamed, en prenant la parole, a parfaitement respecté la loi»



👉 Dans une tribune, cinq personnalités appellent le ministre de l’Intérieur à protéger le brigadier-chef à la suite de ses révélations de StreetPress ⤵️#NousSoutenonsAmarhttps://t.co/smQc86Tosa — StreetPress (@streetpress) July 31, 2020

Какие обвинения выдвинул старший капрал

Бенмоамед с 2016 года занимает пост руководителя подразделения ночного конвоирования, которое подчиняется Управлению общественного порядка и безопасности дорожного движения префектуры полиции Парижа.

Полицейский говорит, что начал сообщать руководству о нарушениях своих коллег в 2018 году. В частности, он докладывал о воровстве ценных вещей у задержанных, об угрозах и оскорбительных высказываниях в их адрес, о том, что полицейские подолгу держат заключенных без еды и воды... И даже о том, что рассматривая изображения с видеокамер, установленных в КПЗ, полицейские фотографируют некоторых («особенно — известных») людей, — в том числе то, как эти люди ходят в туалет.

Старший капрал Бенмоамед уверяет, что сначала пытался напрямую поговорить с «коллегами-нарушителями». Затем он, «в сопровождении» поддержавших его нескольких коллег, несколько раз ходил жаловаться начальству.

Наконец, после очередной жалобы, 12 марта 2019 года, начальник из службы обеспечения охраны TGI попросил Бенмоамеда написать рапорт о нарушениях и дополнять его в случае обнаружения новых фактов.

Сам начальник отправил подчиненным электронное письмо, напомнив о том, что «высказывания расистского/оскорбительного/дискриминационного характера — как по отношению к задержанным, так и по отношению к коллегам — являются серьезными нарушениями, которые могут привести к судебному и административному преследованию». Заявлено было в письме и о необходимости неукоснительно соблюдать все права задержанных.

Угрозы в ответ на разоблачения?

Тем не менее, 15 марта 2019-го начальник отдела охраны и сопровождения, которому подчиняется возглавляемое Бенмоамедом подразделение, написал на его рапорте перед отправкой в полицейскую службу собственной безопасности IGPN*: «Независимо от реальности осуждаемых фактов, метод, используемый старшим капралом Бенмоамедом действительно вызывает вопросы. Отсутствие лояльности с его стороны и его недоверие к служебной иерархии говорят о таком состоянии его духа, которое следует осудить. Мы не можем довольствоваться шантажом, который он осуществляет».

Кроме того, старший капрал, как утверждает он сам, стал получать от коллег угрозы. Когда он пообещал, что в случае, если они не прекратят «произвол» по отношению к задержанными, он расскажет об этом еще и судьям, и адвокатам, работающим в TGI, коллеги якобы ответили: «Если ты сделаешь это, ты — мертв… У тебя будут большие проблемы…».

Позднее старший капрал был опрошен двумя сотрудницами IGPN, попросившими, как он уверяет, «не говорить об этом деле никому, за исключением моего непосредственного начальника».

Кого-то будут наказывать

После того, как «разоблачения» старшего капрала попали в прессу, префектура полиции Парижа заявила AFP о применении административных взысканий к шести полицейским. А прокуратура объявила о начале расследования по подозрениям в «умышленном насилии со стороны лиц, являющихся представителями государственной власти», «публичных оскорблениях по признаку происхождения, этнической принадлежности, нации, расы или религии» и «публичных оскорблениях по признаку пола или сексуальной ориентации». Расследование поручено IGPN.

В тот же день, 27 июля, старший капрал Бенмоамед написал в прокуратуру Парижа жалобу «против неустановленного лица» по поводу «преследований», которым он подвергается на рабочем месте за свои «разоблачения». Кроме того, он потребовал предоставить ему гарантирующий защиту статус «информатора».

Арие Алими, адвокат г-на Бенмоамеда, в свою очередь, потребовал реакции «со стороны министра юстиции и министра внутренних дел». По мнению адвоката, нужно разобраться, почему «префект полиции (Парижа), который был в курсе изобличаемых правонарушений», не обратился в прокуратуру сразу же, — как того требует закон. Газете Le Monde в префектуре ответили, что процесс был замедлен из-за карантина.

Что касается министра внутренних дел Жеральда Дарманена, то он прокомментировал этот скандал, выступая 28 июля в Национальном собрании. Главный полицейский Франции рассказал, что «рапорт был составлен 12 марта 2019 года, а 6 июня 2019 Генеральная инспекция нацполиции (IGPN) обратилась к префекту полиции (Парижа)» и сформулировала 13 предписаний для устранения недостатков в работе конвойных и надзирателей КПЗ в Парижском суде.

Теперь «я должен буду узнать», почему «за целый год» ничего не было сделано для улучшения ситуации и для наказания виновных, сказал глава МВД, назначенный на этот пост менее месяца назад.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен. REUTERS

Жеральд Дарманен подтвердил, что «IGPN выявила абсолютно неприемлемое поведение шести сотрудников полиции: оскорбления, агрессивность, лживые утверждения, неповиновение». Министр заверил, что IGPN «задолго до публикаций в прессе» предписала принять в отношении четырех полицейских «прямые дисциплинарные меры», в отношении еще одного — предупреждение.

Одним из четырех, к кому рекомендовалось принять «прямые меры» оказался… старший капрал Амар Бенбоамед, — рассказал министр. Глава МВД также добавил, что «чуточку упрекает» г-на Бенмоамеда за то, что тот изобличил проступки коллег «с опозданием».

Поставил интересы республики «выше интересов карьеры»

«Господин Дарманен ставит в упрек господину Бенмоамеду запоздалость его обвинений, хотя он не являлся начальником обвиненных. И (все равно) он стал первым, кто осудил их действия», — ответил на высказывание главы МВД адвокат старшего капрала.

У того уже появилась первая представительная группа поддержки. 30 июля пять человек — известный адвокат Вильям Бурдон, историк Патрик Вейль, профессор права Поль Кассиа, информатор по делу LuxLeaks Антуан Дельтур и сопредседательница т.н. «дома информаторов» Надеж Бюке передали AFP открытое письмо в поддержку полицейского.

Они подчеркнули, что осмелившийся пойти против коллег старший капрал «поставил фундаментальные ценности нашей республики выше своих карьерных интересов». А так как теперь он является объектом «угроз» и «притеснений», «каждый может представить», насколько тяжелой будет его ситуация, «если не получит поддержки со стороны своего министра». А вместо этого глава МВД пока критикует информатора, подчеркнули авторы письма.

Полицейские страдают чаще?

Проявлений поддержки со стороны министра внутренних дел в адрес полицейского Бенмоамеда пока больше не звучало. Но вечером 3 августа министерство внутренних дел объявило об инициативе, которая, в том числе, должна ненавязчиво подчеркнуть, насколько «частным» случаем является этот скандал в TGI Парижа. И насколько чаще пострадавшими от разного рода нападок становятся сами сотрудники правопорядка.

«В 2019 году было зафиксировано более 50 000 фактов агрессии, угроз и оскорблений в отношении полицейских», — заявили в МВД, объявляя о «внедрении механизма помощи полицейским, ставшим жертвами агрессии». «Механизм» — это электронный адрес и «горячая» телефонная линия, на которую можно будет позвонить ежедневно с 5 до 23 часов, и получить юридическую и психологическую поддержку.

Если показания старшего капрала Амара Бенмуамеда правдивы, он и сам теперь имеет все основания для звонка.

* IGPN — Генеральная инспекция национальной полиции — т.е. служба собственной безопасности.

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