Власти Франции добавили 76 миллионов евро на поддержку виноделов

Правительство Франции выделит дополнительно 76 миллионов евро для поддержки виноградарства и виноделия. Антикризисная бюджетная помощь французским виноделам вырастет почти до 250 миллионов евро.

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О решении оказать дополнительную помощь винодельческому сектору сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс в среду, 5 августа, передает Agence France-Presse.

В мае правительство Франции выделило для поддержки винодельческого сектора 170 миллионов евро, однако было решено увеличить эту сумму до 246 миллионов. С таким заявлением французский премьер выступил во время визита в Сансер (центр Франции) 5 августа. По данным AFP, часть этой суммы будет выплачена из французской казны, а часть — из специального фонда Евросоюза.

Предполагается, что 35 миллионов из общей суммы будут направлены на улучшение условий хранения непроданных остатков вина, а 211 миллионов — на финансирование процессов дистилляции. В рамках программы выхода из кризиса в ЕС предложили профинансировать переработку непроданных вин посредством дистилляции в сырье для производства биоэтанола, дезинфицирующих средств и парфюмерной продукции. В министерстве сельского хозяйства Франции заявили, что переработают около 2,6 млн гл, однако виноделы просят увеличить этот объем до 3 — 3,5 млн, чтобы освободить место для хранения нового урожая.

Виноградарский и винодельческий секторы сильно пострадали в результате санитарного кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Газета Le Monde передает, что из-за закрытия баров и ресторанов на период карантина, а также из-за отмены большинства праздничных мероприятий и приостановки туристического потока отрасль понесла убыток в размере не менее 1,5 миллиардов евро.

Также на финансовом состоянии сектора продолжают сказываться санкции, введенные осенью 2019 года Соединенными Штатами: при поступлении на американский рынок каждая бутылка французского вина крепостью более 14 градусов облагается налогом в 25%. Исключение составляют лишь игристые вина.

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