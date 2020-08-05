Фигуранта дела о стрельбе в Страсбурге в 2018 году выпустили из-под ареста

Во Франции суд изменил меру пресечения одному из подозреваемых по делу о теракте на рождественской ярмарке в Страсбурге в 2018 году. Фигуранта, который, по версии следствия, помог террористу обзавестить оружием, выпустили из предварительного заключения под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Реклама Читать далее

Решение об изменении меры пресечения принял судья по вопросам ограничения свободы и предварительного заключения (juge des libertés et de la détention), об этом в среду, 5 августа, сообщило издание Dernières nouvelles d’Alsace.

Решение было вынесено еще 20 июля, однако антитеррористическая прокуратура Франции попыталась его оспорить. 4 августа апелляцию прокуроров отклонили.

Противопоказанием к дальнейшему содержанию в предварительном заключении стало состояние здоровья подозреваемого. Он помещен под домашний арест и обязан носить электронный браслет.

Мужчину подозревают в том, что он помог получить оружие Шерифу Шекатту, совершившему теракт на рождественской ярмарке. Он и еще два члена его семьи были задержаны в феврале 2019 года. В их отношении ведется расследование по статьям о пособничестве, а также хранении и передаче оружия террористу. В марте 2020 года двоих подозреваемых из предварительного заключения отпустили под судебный надзор. Все трое на допросах рассказали, что думали, что оружие, которое они передали Шекатту, будет использоваться для разбойного нападения, а не для террористической атаки.

Cтрельба произошла в районе рождественского рынка в Страсбурге вечером 11 декабря 2018 года. Нападавший стрелял из пистолета, а также использовал нож. В результате нападения погибли пять человек, 11 получили ранения различной степени тяжести. Преступнику удалось скрыться, его искали около 48 часов, на всей территории Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. В МВД предполагали, что он мог скрыться в Германии, однако обнаружили злоумышленника в Страсбурге. Им оказался 29-летний уроженец города Шериф Шекатт, состоявший на учете у спецслужб как человек, подозреваемый в «исламистской радикализации». Преступник был убит во время задержания.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться