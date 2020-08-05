Эйфелева башня погаснет в память о жертвах взрывов в Бейруте

Эйфелева башня погаснет в память о жертвах взрывов в Ливане

Эйфелева башня погаснет в полночь в память о жертвах взрывов в столице Ливана Бейруте, сообщила в среду, 5 августа, мэр Парижа Анн Идальго.

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Мэр Парижа написала у себя в твиттере, что переговорила по телефону с губернатором Бейрута Марваном Аббудом и с послом Ливана во Франции Рами Адваном. Анн Идальго выразила им соболезнования от лица парижан в связи с гибелью людей и разрушительными последствиями из-за взрыва в порту Бейрута.

Она добавила, что власти Парижа отправят Ливану экстренную финансовую помощь в 100 тысяч евро.

En solidarité avec #Beyrouth et le #Liban, la Ville de @Paris va débloquer une aide d'urgence exceptionnelle de 100.000 euros.



Ce mercredi soir à partir de minuit, nous éteindrons @LaTourEiffel pour rendre hommage à toutes les victimes. 2/2 pic.twitter.com/Nq778IVQ32 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 5, 2020

В свою очередь глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекрес объявила об экстренной помощи в 300 тысяч евро ливанскому Красному Кресту для восстановления двух станций переливания крови в Бейруте. Пекрес объявила о начале сбора средств на реконструкцию госучреждений и жилых домов ливанской столицы. В работе фонда будут задействованы французские депутаты и гуманитарная ассоциация ACTED.

Face à #Beyrouth devasté, la région Ile-de-France s’engage avec 300 000€ d’aide versée à La Croix-Rouge libanaise pour reconstruire 2 banques du sang détruites & la création du collectif animé par @karampatrick « Élus engagés pour la reconstruction de Beyrouth avec @ACTED » — Valérie Pécresse (@vpecresse) August 5, 2020

Как сообщает AFP, о сборе средств в помощь ливанским семьям объявил и мэр XV округа Парижа Филипп Гужон, бывший вице-председатель группы франко-ливанской дружбы в Национальном собрании Франции.

В четверг в Бейрут прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон. В среду три самолета с гуманитарной помощью и медиками отправились из Франции в Ливан.

Два мощных взрыва прогремели во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута. Один из них оказался особенно мощным и вызвал разрушения в радиусе нескольких километров. По поледним данным, минимум 113 человек погибли, тысячи пострадалию. Местный власти оценивают ущерб в миллиарды долларов. Причиной взрыва называют конфискованные 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая несколько лет хранилась в порту. По данным СМИ, селитру конфисковали с судна, владельцем которого был российский бизнесмен Игорь Гречушкин.

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