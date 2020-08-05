Эмманюэль Макрон отправится в Ливан вслед за французской гуманитарной помощью

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправится в Ливан в четверг, 6 августа, после мощного взрыва в Бейруте, унесшего жизни десятков человек. Об этом сообщили в Елисейском дворце. В эту среду Франция направляет в Бейрут три самолета с медиками и гуманитарной помощью. Евросоюз объявил об отправке в Ливан европейской команды из 100 спасателей.

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Президент Франции встретится со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном, с премьер-министром Ливана Хасаном Диабом и другими местными политиками. Макрон уже провел телефонные переговоры с президентом и премьер-министром Ливана.

После мощнейших взрывов в Бейруте 300 тысяч человек остались без крыши над головой. Власти оценивают ущерб в 3 миллиарда долларов. Publiée par RFI на русском sur Mercredi 5 août 2020

Тем временем французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Франция направляет в Бейрут три самолета с гуманитарной помощью. Один из самолетов с командой медиков для оказания неотложной помощи вылетит в среду из Марселя. Еще два самолета с тоннами спецоборудования и специалистами французского минобороны вылетают в среду из парижского аэропорта Шарль-де-Голль. Ранее Елисейский дворец сообщал, что в Ливан вылетят два самолета с гуманитарной помощью и специалистами.

Сообщается, что пожарно-спасательный батальон ВМС в Марселе сформировал для отправки в Ливан команду из девяти медиков (четырех врачей скорой помощи, трех санитаров и двух спасателей). Они отправятся в Бейрут на борту частного самолета, предоставленного гендиректором транспортной компании CMA CGM Родольфом Сааде.

Глава МИД Франции добавил, что Париж в ближайшие дни предпримет инициативы для мобилизации международной помощи Ливану, в частности на европейском уровне.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что созывает на совещание в среду во второй половине дня всех министров для координации помощи Ливану.

Европейский союз направляет в Бейрут команду из 100 высококвалифицированных спасателей, сообщил в эту среду еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. «Механизм гражданской обороны ЕС был активирован по просьбе ливанских властей, в его рамках сейчас ведется координация экстренного развертывания в Ливане 100 высококвалифицированных спасателей, с техникой, служебными собаками и оборудованием, специалистов по поиску и спасательным работам в городской среде», цитирует AFP заявление еврокомиссара, который сообщил, что в миссии ЕС примут участие спасатели из Нидерландов, Греции и Чехии.

Два мощных взрыва прогремели во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута. Один из них оказался особенно мощным и вызвал разрушения в радиусе нескольких километров. В ливанском Красном Кресте в среду сообщили о минимум сотне погибших и четырех тысячах раненых. Причиной взрыва власти называют конфискованные 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая несколько лет хранилась в порту.

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