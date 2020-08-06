Во время визита в Бейрут Макрон призвал ливанские власти к реформам

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита в Бейрут в четверг, 6 августа, выразил соболезнования в связи с разрушительным взрывом, прогремевшим в порту ливанской столицы, и призвал власти Ливана к реформам.

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Макрон стал первым мировым лидером, приехавшим в Бейрут после произошедшего 4 августа взрыва, в котором получили ранения около пяти тысяч человек и не менее 137 погибли. Он заверил президента Ливана Мишеля Ауна в том, что в ближайшее время Франция займется координацией помощи на европейском уровне. Днем ранее, 5 августа, Франция направила в Бейрут три самолета с медиками и гуманитарной помощью. Во время посещения порта, где продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва и поиску пропавших без вести, Макрон проанонсировал повторный визит в Бейрут 1 сентября для проверки того, как была распределена французская гуманитарная помощь.

В 2019 году на фоне финансового кризиса в Ливане начались антиправительственные выступления. Взрыв в порту Бейрута спровоцировал новую волну недовольства граждан. Президент Франции объяснил группе жителей Бейрута, скандировавших призывы к смене режима, что в его задачи во время этого короткого визит входит также предложение новой политической инициативы для страны. Макрон заявил, что намерен потребовать от ливанских властей «приступить к реформам, изменить систему, положить конец разделению Ливана и бороться с коррупцией».

«Франция на протяжении месяцев, лет требует проведения этих необходимых реформ в ряде секторов», — заявил президент Франции, напомнив, что на проведении реформ уже долгое время настаивает международное сообщество, и предупредив, что в противном случае кризис в Ливане будет лишь ухудшаться. Он также выразил пожелание наладить честный диалог с ливанскими властями, «исторически несущими ответственность» за кризис в стране, и предложил подготовить новое политическое соглашение.

Напомним, в декабре в Париже состоялась встреча представителей ряда стран и международных организаций, посвященная ливанскому кризису. Ее участники выразили готовность оказать Ливану помощь при условии, что в стране будут проведены политические и экономические реформы.

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