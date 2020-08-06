Во французском городе Гавре захватили заложников. Позднее все были спасены

Захват заложников в отделении банка во французском городе Гавре произошел вечером в четверг, 6 августа. Как сообщили в полиции телеканалу BFMTV, в заложники первоначально попали шесть человек. Захватчик был один, он вооружен, сообщало AFP.

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Захват произошел около 16.45 в отделении банка BRED Banque Populaire в центре Гавра, рядом с комиссариатом полиции. На место выехали бойцы полицейских спецподразделений RAID и BRI.

По данным радиостанции France Bleu, злоумышленник выдвинул несколько требований. С ним велись переговоры.

Как сообщало местное издание Paris-Normandie, эти «религиозные требования» «связаны с Палестиной». Газета уточняла что у захватчика, предположительно, есть взрывчатка.

Как рассказали источники BFMTV, захватчик — 34-летний мужчина, ранее совершавший правонарушения. В частности, упоминалось о незаконном ношении оружия. Известно также, что у него были психиатрические проблемы.

Почти сразу после захвата стало известно, что одному из шести заложников удалось сбежать. Позднее сообщалось о том, что захватчик постепенно отпускает людей: примерно через пять часов, к 21.30 по местному времени, в заложниках оставалось два человека. Затем он отпустил еще одного, а примерно в 23 часа — последнего. Сам злоумышленник после этого был задержан, сообщила телекомпания BFMTV.

Prise d'#otages toujours en cours Boulevard de Strasbourg au #Havre. 1 otage a été libéré, selon RTL, le preneur d'otages revendiquerait un droit d'accès des Palestiniens sur l'esplanade de la mosquée al Asqa à #Jérusalem. (Le #RAID est sur place). pic.twitter.com/TDKIyNxX2y — syriuse71 (@Annassiri2) August 6, 2020

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