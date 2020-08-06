Ношение масок станет обязательным на улицах Парижа и пригородов

Отдельные граждане носят маски на улице даже с учетом того, что официально этого пока не требуется. На фото: мост Искусств в Париже.

Газета Le Monde сообщила в четверг, 6 августа, о том, что ношение медицинских масок станет обязательным на отдельных улицах Парижа и на набережных. Подобную меру предпишут и для городов столичного региона Иль-де-Франс. По данным газеты, мера, скорее всего, вступит в действие уже со следующей недели.

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Как пишет Le Monde, обязательное ношение масок для защиты от коронавируса будет введено по требованию мэра Парижа Анн Идальго.

Госпожа Идальго обратилась с соответствующим запросом к префекту полиции Парижа Дидье Лалльману еще 4 августа, но принятие меры было отложено в связи с тем, что в префектуре решили распространить ее на другие города столичного региона — в первую очередь, на ближайшие пригороды Парижа.

Принцип действия требования о ношении масок на улице будет тем же, что в последние дни уже был применен более чем в 1000 населенных пунктов Франции: узкие торговые улицы в центре города, открытые рынки и набережные. Впрочем, «уточнять периметр» действия требований будут сами мэры.

За появление без маски на такой, внесенной в особый список, улице или набережной грозит штраф в размере 135 евро. За повторное нарушение в течение следующих 15 дней могут выписать уже 1500 евро.

Напомним, ношение масок в закрытых общественных пространствах во Франции стало обязательным с 20 июля. До этого соответствующее требование действовало только в общественном транспорте. В начале эпидемии власти вообще не советовали носить маски людям без симптомов COVID-19, однако затем изменили подход. Стоит отметить, что в начале эпидемии во Франции был дефицит масок: их не всегда хватало даже врачам.

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