Во Франции зафиксирован рекордный суточный рост числа выявленных случаев COVID-19 с мая месяца

В городах Франции вводится обязательное ношение масок на улицах. Ожидается, что эта мера может вступить в силу в Париже со следующей недели.

В пятницу вечером, 7 августа, в министерстве здравоохранения Франции сообщили о том, что в течение суток были выявлены 2288 случаев заражения новым коронавирусом. Всего за неделю в стране выявили более 9330 новых случаев заболевания COVID-19.

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«Показатели ухудшаются, подтверждая все более активное распространение вируса на всей территории страны», — отмечает Главное управление здравоохранения Франции. Суточный рост числа выявленных случаев COVID-19 более чем на две тысячи AFP называет «невиданным» с мая месяца, когда эпидемия во Франции пошла на спад. В предыдущие два дня — среду и четверг — за сутки в стране регистрировали 1695 и 1604 положительных тестов на коронавирус. С конца июля во Франции ежедневно выявляют более 1000 случаев инфицирования.

За последние сутки 136 человек были госпитализированы. В настоящее время в больницах находятся 5 011 больных COVID-19, из них 383 — в реанимационных отделениях. Сообщается, что почти 69% новых случаев заражения были выявлены в регионах Иль-де-Франс, О-де-Франс, Прованс — Альпы — Лазурный берег и во французской Гвиане.

В министерстве также заявили о том, что за прошедшие 24 часа от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались еще 12 человек. Таким образом, общее количество жертв пандемии в стране составило 30 324.

За все время наблюдения во Франции выявили 235 202 случая инфицирования. 108 073 пациента получали медицинскую помощь в больницах.

На прошлой неделе во Франции провели 572 тысячи тестов на COVID-19 — подробности в нашем видео.

Во многих городах Франции вводится обязательное ношение масок на улицах. Сообщается, что эта мера может начать действовать в Париже и в городах региона Иль-де-ФРанс уже со следующей недели.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии было выявлено более 19,1 миллиона случаев заражения, 716 083 человека в результате скончались.

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