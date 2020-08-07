Всегда быть в маске – судьба моя: как власти Франции поменяли свое отношение к медицинским маскам

После того, как 5 июля ВОЗ выдала новые рекомендации по CОVID-19, во Франции начали говорить об обязательном ношении масок во всех общественных местах.

«У коронавируса нет каникул, и у нас тоже!» — заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс 3 августа во время рабочего визита в северный город Лилль. Глава правительства приехал проверить, как работают в городе объявленные местной префектурой меры противоэпидемической безопасности — ношение масок в ряде районов было объявлено обязательным даже на улице. Несколько месяцев назад власти страны заверяли французов в «бесполезности» масок для предотвращения заражения.

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Своим визитом в Лилль премьер решил отметить введение новых ограничительных мер и призвать французов к бдительности. Но вместо этого он вызвал у ряда СМИ и простых граждан только усмешки. «В самый разгар эпидемии нам объясняли, что ношение масок здоровым людям бесполезно, а теперь заставляют всех их носить!» — возмущается дама на улице. «Французы запутались в объяснениях правительства и больше ничего не понимают», — вторит ей эксперт одного новостного телеканала.

Острая нехватка «бесполезных» масок в разгар эпидемии

В самом деле, с начала эпидемии COVID-19 санитарные власти страны давали гражданам самые разные рекомендации. 26 января тогдашняя министр здравоохранения Аньес Бюзен заявляла, что ношение масок является «совершенно бесполезным» для защиты от возможного заражения. К этому времени французы только начинали получать информацию о новом коронавирусе, обнаруженном в китайском Ухане, и заранее раскупали медицинские маски в аптеках. На сайте министерства здравоохранения была размещена информация о том, что «ношение масок незаболевшим людям не рекомендуется», так как «эффективность» подобной защиты «не доказана». Гражданам Франции, только что вернувшимся из азиатских стран, министерство тем не менее советовало носить медицинские маски в случае появления первых симптомов (температуры, кашля, и т.д.). И только к концу февраля новый министр здравоохранения Оливье Веран предписал обязательное ношение масок в течение 14 дней тем, кто возвращался из так называемых «зон риска», в их список к тому моменту уже попала Италия.

Несмотря на все эти рекомендации, французы начали скупать медицинские маски в аптеках. 3 марта президент страны Эмманюэль Макрон объявил об изъятии «всего резерва, а также продукции производства защитных масок» для нужд медицинских работников. Одновременно правительство сделало крупные госзаказы на производство масок во Франции. Однако о дефиците масок власти пока отказывалсь говорить. «Нет никакого риска нехватки хирургических масок, так как мы имеем стратегические запасы, сделанные еще в эпоху предыдущих президентов», — заявила 4 марта официальный представитель правительства Сибет Ндиай. 17 марта то же самое утверждал министр здравоохранения Оливье Веран, но уже с меньшей уверенностью. «На сегодняшний день у нас достаточно масок, чтобы обеспечить медицинских работников, (…) но в зависимости от продолжительности эпидемии, мы не знаем, насколько нам их хватит», — признался министр в интервью радиостанции France Inter.

К этому времени продажа масок в аптеках уже была запрещена, а руководитель Главного управления здравоохранения при Минздраве Франции Жером Саломон попытался объяснить запрет тем, что не все умеют масками пользоваться, не владеют специальной «техникой». «Вышедший на улицу за покупками человек не нуждается в маске, так как вирус распространяется в основном через руки», — заявил он во время ежедневного брифинга 19 марта, когда вся страна была помещена в карантин.

Поворот в сознании или экономическая мера?

В начале апреля, когда эпидемия коронавируса во Франции была в самом разгаре, Национальная академия медицины опубликовала коммюнике, в котором говорилось о том, что в ситуации острой нехватки медицинских масок в стране, население должно использовать другие, «альтернативные», виды защиты. В интернете начали появляться ролики с объяснениями, как изготовить матерчатые маски самостоятельно. Хирургические маски по-прежнему были предназначены только для медработников и больных коронавирусом.

И хотя Академия медицины настаивала на том, что маски должны быть обязательны для всех, санитарные власти страны по-прежнему рекомендовали этот метод защиты только «для желающих».

13 апреля президент Эмманюэль Макрон в телевизионном обращении пообещал, что к 11 мая — дате выхода страны из карантина — каждый француз сможет приобрести так называемые маски «широкого применения». Их ношение не является обязательным, поскольку ВОЗ еще не дал соответствующих рекомендаций.

Французские эпидемиологи объясняют это недостатком научных знаний о вирусе. И хотя известно, что ношение масок при простом гриппе защищает население от 30% до 80%, ученые долго думали, что коронавирус не распространяется по воздуху.

20 апреля Научный совет при президенте и правительстве Франции порекомендовал всем носить маски в закрытых помещениях, но правительство издало указ об обязательности масок только в общественном транспорте и в школах. В остальных случаях ношение масок только «рекомендовалось». К моменту снятия карантина обещанные премьер-министром маски можно было найти не во всех аптеках и магазинах.

Маски становятся обязательными даже на улице

И лишь после того, как 5 июля ВОЗ выдала соответствующие рекомендации, во Франции начали говорить об обязательном ношении масок во всех общественных местах. Научный совет начал беспокоиться по поводу риска второй волны эпидемии, а новый премьер-министр Жан Кастекс прямо объявил, что второго всеобщего карантина экономика страны просто не выдержит. С 20 июля маски стали обязательными во всех закрытых общественных местах. К этому моменту Франция смогла обеспечить себя полностью медицинскими масками, даже в переизбытке.

В июле во Франции начался сезон отпусков, и местные власти туристических городов стали поднимать вопрос об обязательном ношении масок даже на улицах, в местах большого скопления народа. Их беспокойство вызвано примером Испании, где начался новый пик эпидемии в курортных городах.

В итоге 29 июля министр здравоохранения Оливье Веран заявил о том, что власти «рассматривают» возможность ввода нового правила об обязательном ношении масок на улице. И уже через два дня правительство дало полномочия главам местных префектур решать, вводить ли новые правила на своих территориях. Этим тут же воспользовались в ряде городов Франции, в том числе в Париже, Лилле, Ницце

К настоящему моменту у ученых нет единого мнения по поводу целесообразности данной меры. Тем более, что доверие к новым рекомендациям властей у населения мало. После ряда противоречивых заявлений многие французы руководствуются только своими собственными соображениями о безопасности и комфорте. И пока на пляжах не штрафуют отпускников за отсутствие маски, они предпочитают дышать полным, на закрытым тряпочкой носом.

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