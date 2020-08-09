Из-за пандемии французский сектор туризма потерял от 30 до 40 млрд евро

Французская экономика не досчиталась от 30 до 40 млрд евро из-за не приехавших этим летом в страну туристов. Об этом рассказал госсекретарь по туризму Жан-Батист Лемуан в интервью воскресной газете JDD, опубликованном 9 августа. Не приехавших иностранных туристов частично заменили оставшиеся дома французы.

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По подсчетам французских властей, французский сектор туризма недополучил этим летом 30–40 млрд евро, и это только «первые последствия». В предыдущие годы средние доходы от туризма во Франции оценивались в среднем в 180 млрд евро, 60 млрд из них приходилось на иностранных путешественников.

Основные потери отрасль понесла в этом году из-за не приехавших иностранных туристов. Закрытые границы и страх заразиться или оказаться запертым на карантин заставили многих пересмотреть свои привычки путешествовать. Однако зарубежных гостей частично заменили французские путешественники, решившие не выезжать этим летом на отдых за границу.

Каждое лето во Францию приезжает около 17 млн иностранных туристов, а девять миллионов французов отправляются за рубеж. Власти рассчитывают, что туристической отрасли еще удастся частично восстановиться в этом сезоне за счет туристов из Бельгии, Германии, Италии и Испании, которые обычно предпочитают отправляться на отдых в сентябре.

В целом в мире потери туристической отрасли оцениваются этим летом в 320 млрд долларов. С января по май 2020 года число международных путешествий сократилось на 56% по сравнению с прошлым годом. Под угрозой сокращения оказались от 100 до 120 млн работников сферы туризма. Такие данные приводит Всемирная туристская организация.

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