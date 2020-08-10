Президент Франции созвал заседание Совета обороны в связи с ситуацией в Нигере

Елисейский дворец объявил о созыве чрезвычайного заседания Совета обороны, которое состоится во вторник, 11 августа. Как сообщает francetvinfo, заседание связано с терактом, который произошел накануне в Республике Нигер. Расследование преступления поручено французской Национальной антитеррористической прокуратуре.

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О гибели восьми человек — двоих нигерийцев и шестерых французов стало известно накануне, в воскресенье, 9 августа. Как заявил губернатор региона Тиллабери Тиджани Ибрагим Катиелла, нападение совершили вооруженные лица, по-видимому, поджидавшие туристов, в заповеднике жирафов, неподалеку от города Куре, который находится в часе езды от Ниамея (столицы Нигера). По данным местной прессы, нападавшие подожгли машину туристов, а затем скрылись в направлении границы с Буркина-Фасо.

В понедельник, 10 августа, гуманитарная организация Acted заявила, что были убиты семь ее членов, а также гид.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил «подлое нападение», в котором погибла «группа гуманитарных работников» и пообещал, что для выяснения обстоятельств «этого теракта» будут использованы «все средства».

Во вторник, 11 августа, Макрон проведет заседание совета безопасности по видеоконференции, оно будет посвящено ситуации в Нигере.

Французский лидер также уже провел телефонные переговоры с президентом Нигера Махамаду Иссуфом, который заверил Эмманюэля Макрона в своей твердой решимости продолжать борьбу с террористами в регионе Сахель.

Французская Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) объявила 10 августа о возбуждении дела по статьям «убийство в составе террористической организации» и «участие в террористической группировке», сообщает France-Presse.

Расследование поручено Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI) совместно с антитеррористическим подразделением уголовной полиции (SDAT).

В настоящий момент более 4500 французских военных заняты в операции «Бархан» в Сахеле, целью которой является борьба с исламистскими террористическими группировками в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере. Ответственность за воскресное нападение на представителей французской НКО пока не взяла на себя ни одна группировка.

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