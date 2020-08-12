Во Франции продлили запрет на собрания с участием более 5000 человек и усилили «масочный режим»

На фоне ухудшения санитарной обстановки во Франции продлили до 30 октября запрет на собрания с участием более 5 тысяч человек. Об этом стало известно во вторник, 11 августа, во время визита премьер-министра страны Жана Кастекса в Монпелье. Глава правительства также отдал распоряжение максимально расширить зоны обязательного ношения масок на открытом воздухе во французских городах.

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В ходе визита Кастекс напомнил о том, что в стране наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. По данным министерства здравоохранения Франции, за последнюю неделю были зарегистрированы еще 10 800 случаев заражения COVID-19. По информации специалистов университета Джонса Хопкинса, за время пандемии во Франции были выявлены 239 355 случаев COVID-19, 30 328 человек скончались от последствий заражения.

Премьер-министр призвал всех строго соблюдать санитарные правила, чтобы избежать повторной вспышки пандемии и введения строгих карантинных мер в общенациональном масштабе. Кастекс выразил сожаление в связи с тем, что некоторые граждане, в особенности молодые, правилами пренебрегают.

Во вторник, 11 августа, Совет безопасности Франции принял решение в интересах поддержания санитарной обстановки сохранять «масочный режим» в общественных местах как можно дольше. Ношение защитной маски остается обязательным в транспорте и в закрытых общественных пространствах.

В некоторых городах, таких как Биарриц, Тур, Лилль и Сен-Мало, требуется носить маску и в наиболее людных местах на открытом воздухе. С 10 августа аналогичная мера введена и в Париже. Решения об обязательном ношении масок на улицах во Франции отданы на усмотрение местных властей и префектов департаментов. Они определяют места большого скопления народа (туристические улицы, открытые рынки, пляжи ит.д.), в которых за отсутствие маски гражданам грозит штраф.

Премьер-министр намерен немедленно направить префектам распоряжение правительства с требованием максимально расширить зоны обязательного ношения масок. Власти также усилят контроль за соблюдением действующих санитарных органичений.

Жан Кастекс также сообщил, что запрет на массовые мероприятия численностью более 5000 человек продлен во Франции до 30 октября.

В поездке в Монпелье Кастекса сопровождал министр здравоохранения Оливье Веран, затем они направились в Ла Гранд-Мотт. Цель поездки заключалась в том, чтобы напомнить о необходимости соблюдения барьерных жестов и рассказать о мерах, предпринимаемых в контексте аномальной жары, наступившей во Франции в конце прошлой недели.

Визит в Монпелье стал 18-м для Кастекса в должности премьер-министра. По заказу издания Les Échos социологическая служба Elabe провела измерение уровня доверия новому премьеру. Результаты исследования показали, что 36% опрошенных его поддерживают. На том же уровне находилось доверие предшественнику Кастекса Эдуару Филиппу, когда он вступил в должность в 2017 году.

В других странах

В среду, 12 августа, агентство France-Presse сообщило о том, что обязательное ношение защитных масок было введено в Брюссельском столичном регионе Бельгии. Такое решение властей связано с тем, что ежедневно там стали выявлять более 50 случаев инфицирования на 100 тысяч жителей. Мера пока на введена в Валлонии и Фландрии.

Наиболее неблагоприятную санитарную обстановку констатируют в Испании. 10 августа местные власти выпустили пресс-релиз, в котором заявили о том, что на протяжении последней недели ежедневно выявляют в среднем 4 923 новых случаев COVID-19. Всего в стране выявлено 326 612 случаев, 28 581 человек скончался.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в России в среду, 12 августа, сообщили о 5102 новых случаях COVID-19. За все время наблюдения было зафиксировано 902 701 случая инфицирования.

Лидером по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией остается США (5 141 208). На втором месте — Бразилия (3 057 470), на третьем — Индия (2 329 638). Во всем мире с начала пандемии зарегистрировали 20 307 862 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 741 737 человек.

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