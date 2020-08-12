Макрон в разговоре с Путиным выразил «крайне серьезную» обеспокоенность ситуацией в Беларуси

Президент Эмманюэль Макрон высказался о ситуации в Беларуси в разговоре с российским коллегой

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в среду, 12 августа, сообщили в Елисейском дворце. Как говорится в коммюнике, в ходе разговора Макрон выразил «крайне серьезную» обеспокоенность ситуацией в Беларуси и насилием в отношении граждан.

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«Он (президент Макрон — RFI) подчеркнул необходимость вернуться к диалогу (в Беларуси)», — отмечается в сообщении, распространенном Елисейским дворцом.

По данным Кремля, телефонный разговор Макрона и Путина состоялся «по инициативе французской стороны». На сайте президента России говорится лишь о том, что стороны «затронули текущую ситуацию в Беларуси». В каком ключе Путин высказывался о Беларуси, в Кремле не уточнили.

Как отмечает Елисейский дворец, Путин и Макрон также обсудили продолжение сотрудничества в области борьбы с коронавирусной инфекцией в рамках работы ВОЗ. На сайте Кремля говорится, что эту тему президенты подняли в контексте регистрации в России вакцины от COVID-19, однако в заявлении французской стороны это уточнение отсутствует.

В рамках телефонного разговора политики обсудили ситуацию в Ливане. Франция попросила Россию принять участие в оказании помощи Бейруту в рамках существующих договоренностей. «Акцентирована необходимость решения всех имеющихся спорных вопросов самими ливанцами на основе конструктивного диалога, без внешнего вмешательства», — добавили в Кремле.

Во время переговоров Владимир Путин в очередной раз подчеркнул важность соблюдения Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины. Кремль сообщает, что Путин и Макрон договорились о продолжении сотрудничества в рамках «нормандского формата».

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