Во Франции растет число новых случаев COVID-19 — больше всего заражений в Париже и Буш-дю-Рон

Во Франции растет число новых случаев COVID-19 — больше всего заражений в Париже и в департаменте Буш-дю-Рон на юге страны.

В связи с ростом новых случаев коронавируса в Париже и департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции правительство обнародовало декрет, согласно которому две этих территории теперь считаются «зонами активного распространения вируса». Документ опубликован 14 августа.

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Документ позволит префектам запрещать передвижение граждан и транспорта, а также временно закрывать общественные заведения: бары, рестораны, торговые центры, музеи и рынки.

Кроме того, правительственный декрет позволяет продлить запрет массовых мероприятий численностью более 5000 человек, который действует во Франции до 31 августа.

При этом, как заявил утром в пятницу в интервью радиостанции France Inter начальник Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон: «Показатели плохие, ситуация ухудшается, но неизбежности нет. Судьба эпидемии в наших руках».

Он также подчеркнул, что Франция намерена избежать второй волны пандемии. «Еще никогда в истории Франции мы не делали столько тестов на выявление инфекционного заболевания. Мы серьезно подготовились: у нас есть все необходимые инструменты для того, чтобы избежать второй волны», — отметил профессор Саломон.

Jérôme Salomon : "Il faut faciliter l'accès aux masques, nous sommes très attentifs à leur prix, aujourd'hui les productions sont massives et le prix du masque va fortement baisser à la rentrée. Il doit être disponible pour les plus précaires, les plus vulnérables." #le69inter pic.twitter.com/QKlWupkuZE — France Inter (@franceinter) August 14, 2020

Он также подчеркнул необходимость облегчить доступ населения к масках и пообещал, что к сентябрю цены на маски в стране снизятся. Ранее, в мае, власти Франции зафиксировали цены на одноразовые маски в размере не более 0,95 евро за штуку.

В ряде городов, в частности в Биаррице, Туре, Лилле и Сен-Мало власти ввели требование носить маску в наиболее людных местах на открытом воздухе. С 10 августа аналогичная мера действует и в Париже. Решения об обязательном ношении масок на улицах во Франции отданы на усмотрение местных властей и префектов департаментов.

По данным на вечер, 13 августа, во Франции за сутки выявили 2669 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с момента снятия карантина. За минувшую неделю в стране в среднем выявляли по 1962 новых случая в сутки — по сравнению с 600 новыми случаями ежедневно в первые три недели июля.

Однако количество пациентов с COVID-19 в больницах продолжает снижаться. По данным на 13 августа, во Франции госпитализированы 4864 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Всего с момента начала эпидемии в стране выявили более 209 тысяч случаев заболевания. Жертвами эпидемии во Франции стали, по официальной статистике, 30 388 человек.

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