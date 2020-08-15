Во Франции после призыва к мести задержали 16 выходцев из Чечни

На востоке Франции в Сен-Дизье задержали 16 представителей чеченской общины. Как сообщает в субботу, 15 августа, газета Le Parisien, молодые люди, вооруженные бейсбольными битами, ножами и железными палками, были остановлены специальным отрядом полиции на въезде в город. Как подозревает полиция, они планировали отомстить за ранение одного из соотечественников во время драки.

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По данным местной газеты Le Journal de La Haute-Marne, член чеченского сообщества получил легкое ранение во время столкновения между представителями двух семейств. Журналисты отмечают, что мужчина в возрасте около 30 лет был избит «молодежью» из неблагополучного квартала, однако не был госпитализирован и решил не подавать жалобу в полицию.

После ранения мужчины в социальных сетях распространили призыв «отомстить» нападавшим, на который обратила внимания полиция. Как отмечают СМИ, это позволило задержать вооруженных бейсбольными битами людей до предполагаемого нападения.

В прокуратуре агентству France-Presse подчеркнули, что речь не идет о столкновениях между представителями двух сообществ, а ситуация в Сен-Дизье находится под контролем. Ведомство заявило о проведении расследования с целью определить «роль каждого» задержанного в событиях.

Жесткие столкновения между представителями чеченского сообщества и выходцами из Северной Африки произошли в июне в Дижоне. Тогда члены диаспоры приехали со всей Франции для того, чтобы отомстить за избиение 16-летнего юноши наркодилерами. Организаторам беспорядков может грозить до 10 лет лишения свободы.

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