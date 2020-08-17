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Почти в шесть раз за две недели: в Париже и пригороде выросло количество случаев COVID-19

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Рынок Орнано в 18-м округе Парижа, 11 августа 2020.
Рынок Орнано в 18-м округе Парижа, 11 августа 2020. AFP - ALAIN JOCARD
RFI
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По данным представительства министерства здравоохранения по региону Иль-де-Франс, за две недели количество случаев заражения COVID-19 в Париже и ближайшем пригороде увеличилось почти в шесть раз.  

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Об этом заместитель главы агентства Николя Пежю в понедельник, 17 августа, рассказал в эфире радиостанции France bleu. По его словам, в июле во французской столице на 100 тысяч жителей приходилось 9,7 случаев заражения, сейчас этот показатель составляет 34,7 случая на 100 тысяч, активный рост количества случаев наблюдается в последние две недели. При этом средний показатель по стране — 17,3.

14 августа правительство обнародовало декрет, согласно которому Париж и департамент Бюш-дю-Рон следует считать «зонами активного распространения вируса». Документ позволяет префектам запрещать передвижение граждан и транспорта, а также временно закрывать общественные заведения: бары, рестораны, торговые центры, музеи и рынки.

16 августа в министерстве обнародовали новые данные о распространении вируса. За прошедшие 24 часа было выявлено еще 3 тысячи случаев инфицирования, за все время наблюдения в стране зарегистрированы 218 536 случаев заражения. AFP передает, что в настоящее время 4860 пациентов остаются в больницах, врачи констатируют, что среди заразившихся стало больше людей младше 40 лет.

С 10 августа ношение масок стало обязательным на наиболее людных улицах Парижа. 16 августа список улиц был расширен. 

Карта Парижа, на которой отмечены районы, где ношение маски стало обязательным.
Карта Парижа, на которой отмечены районы, где ношение маски стало обязательным. © Prefectura de París.

Также в министерстве здравоохранения заявили, что во Франции в два раза за месяц выросло количество вызовов службы медицинской помощи SOS Médecins, связанных с симптомами коронавирусной инферкции. В минздраве сообщили, что за период с 1 по 16 июня служба SOS Médecins выезжала на вызовы, связанные с COVID-19, 164 раза. За аналогичный период в июле — 355 раз. При этом отмечается, что стабильно продолжает снижаться количество вызовов, когда пациенту требуется неотложная помощь.

В последние месяцы все больше стран констатируют рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Италии 16 августа ввели обязательное ношение защитных масок на улицах в вечернее время, а также запретили проведение дискотек на открытом воздухе. При этом глава минздрава Италии Роберто Сперанца заявил, что будет сделано все возможное, чтобы, несмотря на рост случаев инфицирования, учебный год в стране начался в середине сентября. Чуть ранее о намерении отсрочить начало учебного года до 20 сентября заявили власти Турции.

В России суточный прирост заболевших COVID-19 составил 4 892. Такие данные озвучили 17 августа в оперштабе по борьбе с эпидемией. Всего в стране выявлено 927 745 случаев заражения.

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