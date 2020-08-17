Почти в шесть раз за две недели: в Париже и пригороде выросло количество случаев COVID-19

По данным представительства министерства здравоохранения по региону Иль-де-Франс, за две недели количество случаев заражения COVID-19 в Париже и ближайшем пригороде увеличилось почти в шесть раз.

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Об этом заместитель главы агентства Николя Пежю в понедельник, 17 августа, рассказал в эфире радиостанции France bleu. По его словам, в июле во французской столице на 100 тысяч жителей приходилось 9,7 случаев заражения, сейчас этот показатель составляет 34,7 случая на 100 тысяч, активный рост количества случаев наблюдается в последние две недели. При этом средний показатель по стране — 17,3.

14 августа правительство обнародовало декрет, согласно которому Париж и департамент Бюш-дю-Рон следует считать «зонами активного распространения вируса». Документ позволяет префектам запрещать передвижение граждан и транспорта, а также временно закрывать общественные заведения: бары, рестораны, торговые центры, музеи и рынки.

16 августа в министерстве обнародовали новые данные о распространении вируса. За прошедшие 24 часа было выявлено еще 3 тысячи случаев инфицирования, за все время наблюдения в стране зарегистрированы 218 536 случаев заражения. AFP передает, что в настоящее время 4860 пациентов остаются в больницах, врачи констатируют, что среди заразившихся стало больше людей младше 40 лет.

С 10 августа ношение масок стало обязательным на наиболее людных улицах Парижа. 16 августа список улиц был расширен.

Карта Парижа, на которой отмечены районы, где ношение маски стало обязательным. © Prefectura de París.

Также в министерстве здравоохранения заявили, что во Франции в два раза за месяц выросло количество вызовов службы медицинской помощи SOS Médecins, связанных с симптомами коронавирусной инферкции. В минздраве сообщили, что за период с 1 по 16 июня служба SOS Médecins выезжала на вызовы, связанные с COVID-19, 164 раза. За аналогичный период в июле — 355 раз. При этом отмечается, что стабильно продолжает снижаться количество вызовов, когда пациенту требуется неотложная помощь.

В последние месяцы все больше стран констатируют рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Италии 16 августа ввели обязательное ношение защитных масок на улицах в вечернее время, а также запретили проведение дискотек на открытом воздухе. При этом глава минздрава Италии Роберто Сперанца заявил, что будет сделано все возможное, чтобы, несмотря на рост случаев инфицирования, учебный год в стране начался в середине сентября. Чуть ранее о намерении отсрочить начало учебного года до 20 сентября заявили власти Турции.

В России суточный прирост заболевших COVID-19 составил 4 892. Такие данные озвучили 17 августа в оперштабе по борьбе с эпидемией. Всего в стране выявлено 927 745 случаев заражения.

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