Перейти к основному контенту
#Беларусь
#Не пропустите
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Бывшего заместителя мэра Парижа обвинили в сексуальном насилии

Опубликовано:

Уголовная полиция Парижа начала предварительное расследование по статье об изнасиловании в отношении Кристофа Жирара, бывшего заместителя мэра Парижа Анн Идальго по вопросам культуры.
Уголовная полиция Парижа начала предварительное расследование по статье об изнасиловании в отношении Кристофа Жирара, бывшего заместителя мэра Парижа Анн Идальго по вопросам культуры. Lionel BONAVENTURE / AFP
Анна Строганова
7 мин

Уголовная полиция Парижа начала 17 августа предварительное расследование по статье об изнасиловании в отношении Кристофа Жирара, бывшего заместителя мэра Парижа Анн Идальго по вопросам культуры. О расследовании было объявлено на следующий день после публикации в New York Times. В ней 46-летний Анис Хмаид обвинил чиновника в сексуальном насилии в конце 1980-х годов. В июле Жирар покинул свой пост на фоне скандала и акции феминисток с требованием его отставки. 

Реклама

64-летний Кристоф Жирар (Christophe Girard) — известный парижский политик. Бывший мэр IV округа Парижа, активно выступавший за легализацию однополых браков, бывший соратник Пьера Берже, один из основателей главного французского гей-журнала Têtu. В 2013 году он написал открытое письмо актеру Жерару Депардье с просьбой вступиться за российских геев — после принятия в России гомофобного закона «о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних». В 2019-м вместе с мэром Парижа Анн Идальго вручал украинскому режиссеру Олегу Сенцову сертификат о присвоении ему статуса почетного гражданина французской столицы.

Дело Мацнева

В марте 2020 года Кристоф Жирар был допрошен сотрудниками прокуратуры в качестве свидетеля по громкому делу Габриэля Мацнева — французского писателя русского происхождения. В отношении 84-летнего Мацнева было открыто уголовное дело об апологии педофилии. Кроме того, прокуратура начала предварительное расследование по статье об изнасиловании несовершеннолетних.

Габриэль Мацнев открыто писал о своей педофилии на протяжении десятилетий, а французский культурный истеблишмент закрывал на это глаза. Кристоф Жирар и Габриэль Мацнев были знакомы с 1980-х годов, когда Жирар занимал пост генерального секретаря модного дома Yves Saint Laurent. 

Габриэль Мацнев (справа) с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром (слева) и Пьером Берже (в центре) в июле 1990 года.
Габриэль Мацнев (справа) с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром (слева) и Пьером Берже (в центре) в июле 1990 года. PIERRE GUILLAUD / AFP

Скандал вокруг Габриэля Мацнева разгорелся во Франции в декабре 2019 года после выхода книги «Согласие» 47-летней издательницы Ванессы Спрингора. В ней она рассказывает о своих отношениях с Мацневым в 1980-х, когда ей было 14 лет, а Мацневу — 50.

Первое большое интервью с Мацневым после выхода книги Ванессы Спрингора опубликовало в феврале этого года американское издание New York Times. Журналист NYT разыскал Мацнева, уехавшего в Италию, и поговорил с ним о его взглядах, которым он по-прежнему верен. В тексте New York Times впервые и упоминается имя Кристофа Жирара. Когда об отношениях Мацнева и Ванессы Спрингора узнали французские службы по делам несовершеннолетних, писатель вместе с 14-летней девочкой переселились в отель из парижской квартиры Мацнева. Счета за гостиницу в течение двух лет оплачивал кутюрье Ив Сен-Лоран через Кристофа Жирара. Именно эта информация и стала поводом для вызова Жирара на допрос в марте этого года.

В интервью изданию Le Parisien Кристоф Жерар объяснял, что поддерживал с Мацневым «дружеские отношения», но не считает его своим «другом». Оплатой гостиницы, по его утверждению, он занимался по просьбе Пьера Берже, партнера Ива Сен-Лорана, и не знал, что Мацнева разыскивают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Отставка Кристофа Жирара

Во втором туре муниципальных выборов в Париже, прошедших 28 июня, победила действующий мэр-социалист Анн Идальго в коалиции с зелеными.  После выборов последние обратились к Идальго с просьбой не назначать Жирара на пост заместителя мэра по вопросам культуры из-за его связей с Мацневым. Обращение в своем в твиттере опубликовала фемактивистка и муниципальная советница от партии «Европа-Экология-Зеленые» Алис Коффен. Анн Идальго к этой просьбе не прислушалась.

23 июля Алис Коффен вместе с коллегой по партии и тоже фемактивисткой Рафаэль Реми-Леле собрала возле мэрии Парижа протестный митинг против назначения Кристофа Жирара на пост заместителя Идальго. Феминистки вышли на площадь Отель-де-Виль с плакатами: «Мэрия Парижа, добро пожаловать в Педоленд». 

Акция феминисток перед зданием мэрии Парижа против назначения Кристофа Жирара на пост заместителя мэра по вопросам культуры, 23 июля 2020.
Акция феминисток перед зданием мэрии Парижа против назначения Кристофа Жирара на пост заместителя мэра по вопросам культуры, 23 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER

Акция спровоцировала кризис в отношениях между социалистами и зелеными, а Анн Идальго встала на защиту Кристофа Жирара. Тем не менее в тот же день заммэра объявил о своей отставке. «Мне 64 года, у меня прекрасная семейная жизнь, множество культурных, политических и ассоциативных обязательств, и мне больше не хочется постоянно оправдываться из-за чего-то, чего не существует», — написал Кристоф Жирар в коммюнике.  

На следующий день, 24 июля, Парижский совет провожал Кристофа Жирара аплодисментами. Алис Коффен стояла среди аплодирующей толпы и в одиночестве скандировала: «Позор».

Анис Хмаид

16 августа в New York Times вышел большой материал, в котором 46-летний Анис Хмаид (Aniss Hmaïd), француз тунисского происхождения, обвинил бывшего заместителя мэра Парижа в сексуальном насилии. В интервью изданию Хмаид рассказал, что познакомился с Кристофом Жираром в Тунисе летом 1989 года. Ему было 15 лет, Жирару — 33. В течение последующих девяти лет Жирар, по словам мужчины, около 20 раз совершал в его отношении насильственные действия сексуального характера. В обмен он предлагал молодому человеку разные подработки: сначала на своей вилле на юге Франции, позднее в модном доме Yves Saint Laurent.

«Он воспользовался моей молодостью, моим юным возрастом ради своих сексуальных утех, — говорит Хмаид в интервью изданию. — Это разрушило мою жизнь. Сегодня она похожа на выжженную землю».

В подтверждение своих слов Анис Хмаид показал журналисту New York Times рабочие контракты, зарплатные листы и более сотни совместных фотографий, в том числе снимок полностью обнаженного Кристофа Жирара. Кроме того, четыре человека — брат, отец, бывшая девушка и бывший коллега Аниса Хмаида — подтвердили американскому изданию, что Хмаид рассказывал им об этих случаях сексуального абьюза. 

Сам Кристоф Жирар все обвинения отрицает и говорит, что намерен подать иск о клевете. Чиновник подтверждает, что Анис Хмаид работал у него, но говорит, что между ними не было никаких сексуальных отношений, а он воспринимал молодого человека как сына. По его словам, Хмаид хочет воспользоваться шумом вокруг дела Габриэля Мацнева, чтобы получить контракт в издательстве и опубликовать свою историю.

«Поскольку срок давности по этим обвинениям уже истек, слова обвиняющего против слова обвиняемого вынесены на рассмотрение суда общественности, где презумпция вины в том, что касается обвинений сексуального характера, ставится выше презумпции невиновности», — отметила адвокат Жирара Дельфин Мейе в комментарии AFP.

В интервью New York Times Жирар также утверждает, что его фотография в голом виде, возможно, была украдена Анисом Хмаидом, или он сделал ее после того, как они купались.

Предварительное расследование после публикации в NYT было начато отделом по защите несовершеннолетних уголовной полиции Парижа 17 августа. Задача следователей — определить точность представленных в статье сведений и установить не истек ли срок давности по этому делу, говорится в коммюнике ведомства.

«Я рада началу предварительного расследования, которое позволит жертве высказаться и установить истину, учитывая серьезность обвинений, выдвинутых в отношении Кристофа Жирара», — заявила со своей стороны Анн Идальго.

После публикации текста в NYT и начала предварительного расследования Кристоф Жирар заявил, что на время следственных действий приостанавливает свою работу в Парижском совете, депутатом которого он остается.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.