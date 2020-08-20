Бывшего заместителя мэра Парижа обвинили в сексуальном насилии

Уголовная полиция Парижа начала предварительное расследование по статье об изнасиловании в отношении Кристофа Жирара, бывшего заместителя мэра Парижа Анн Идальго по вопросам культуры.

Уголовная полиция Парижа начала 17 августа предварительное расследование по статье об изнасиловании в отношении Кристофа Жирара, бывшего заместителя мэра Парижа Анн Идальго по вопросам культуры. О расследовании было объявлено на следующий день после публикации в New York Times. В ней 46-летний Анис Хмаид обвинил чиновника в сексуальном насилии в конце 1980-х годов. В июле Жирар покинул свой пост на фоне скандала и акции феминисток с требованием его отставки.

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64-летний Кристоф Жирар (Christophe Girard) — известный парижский политик. Бывший мэр IV округа Парижа, активно выступавший за легализацию однополых браков, бывший соратник Пьера Берже, один из основателей главного французского гей-журнала Têtu. В 2013 году он написал открытое письмо актеру Жерару Депардье с просьбой вступиться за российских геев — после принятия в России гомофобного закона «о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних». В 2019-м вместе с мэром Парижа Анн Идальго вручал украинскому режиссеру Олегу Сенцову сертификат о присвоении ему статуса почетного гражданина французской столицы.

Дело Мацнева

В марте 2020 года Кристоф Жирар был допрошен сотрудниками прокуратуры в качестве свидетеля по громкому делу Габриэля Мацнева — французского писателя русского происхождения. В отношении 84-летнего Мацнева было открыто уголовное дело об апологии педофилии. Кроме того, прокуратура начала предварительное расследование по статье об изнасиловании несовершеннолетних.

Габриэль Мацнев открыто писал о своей педофилии на протяжении десятилетий, а французский культурный истеблишмент закрывал на это глаза. Кристоф Жирар и Габриэль Мацнев были знакомы с 1980-х годов, когда Жирар занимал пост генерального секретаря модного дома Yves Saint Laurent.

Габриэль Мацнев (справа) с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром (слева) и Пьером Берже (в центре) в июле 1990 года. PIERRE GUILLAUD / AFP

Скандал вокруг Габриэля Мацнева разгорелся во Франции в декабре 2019 года после выхода книги «Согласие» 47-летней издательницы Ванессы Спрингора. В ней она рассказывает о своих отношениях с Мацневым в 1980-х, когда ей было 14 лет, а Мацневу — 50.

Первое большое интервью с Мацневым после выхода книги Ванессы Спрингора опубликовало в феврале этого года американское издание New York Times. Журналист NYT разыскал Мацнева, уехавшего в Италию, и поговорил с ним о его взглядах, которым он по-прежнему верен. В тексте New York Times впервые и упоминается имя Кристофа Жирара. Когда об отношениях Мацнева и Ванессы Спрингора узнали французские службы по делам несовершеннолетних, писатель вместе с 14-летней девочкой переселились в отель из парижской квартиры Мацнева. Счета за гостиницу в течение двух лет оплачивал кутюрье Ив Сен-Лоран через Кристофа Жирара. Именно эта информация и стала поводом для вызова Жирара на допрос в марте этого года.

В интервью изданию Le Parisien Кристоф Жерар объяснял, что поддерживал с Мацневым «дружеские отношения», но не считает его своим «другом». Оплатой гостиницы, по его утверждению, он занимался по просьбе Пьера Берже, партнера Ива Сен-Лорана, и не знал, что Мацнева разыскивают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Отставка Кристофа Жирара

Во втором туре муниципальных выборов в Париже, прошедших 28 июня, победила действующий мэр-социалист Анн Идальго в коалиции с зелеными. После выборов последние обратились к Идальго с просьбой не назначать Жирара на пост заместителя мэра по вопросам культуры из-за его связей с Мацневым. Обращение в своем в твиттере опубликовала фемактивистка и муниципальная советница от партии «Европа-Экология-Зеленые» Алис Коффен. Анн Идальго к этой просьбе не прислушалась.

23 июля Алис Коффен вместе с коллегой по партии и тоже фемактивисткой Рафаэль Реми-Леле собрала возле мэрии Парижа протестный митинг против назначения Кристофа Жирара на пост заместителя Идальго. Феминистки вышли на площадь Отель-де-Виль с плакатами: «Мэрия Парижа, добро пожаловать в Педоленд».

Акция феминисток перед зданием мэрии Парижа против назначения Кристофа Жирара на пост заместителя мэра по вопросам культуры, 23 июля 2020. REUTERS - BENOIT TESSIER

Акция спровоцировала кризис в отношениях между социалистами и зелеными, а Анн Идальго встала на защиту Кристофа Жирара. Тем не менее в тот же день заммэра объявил о своей отставке. «Мне 64 года, у меня прекрасная семейная жизнь, множество культурных, политических и ассоциативных обязательств, и мне больше не хочется постоянно оправдываться из-за чего-то, чего не существует», — написал Кристоф Жирар в коммюнике.

На следующий день, 24 июля, Парижский совет провожал Кристофа Жирара аплодисментами. Алис Коффен стояла среди аплодирующей толпы и в одиночестве скандировала: «Позор».

Анис Хмаид

16 августа в New York Times вышел большой материал, в котором 46-летний Анис Хмаид (Aniss Hmaïd), француз тунисского происхождения, обвинил бывшего заместителя мэра Парижа в сексуальном насилии. В интервью изданию Хмаид рассказал, что познакомился с Кристофом Жираром в Тунисе летом 1989 года. Ему было 15 лет, Жирару — 33. В течение последующих девяти лет Жирар, по словам мужчины, около 20 раз совершал в его отношении насильственные действия сексуального характера. В обмен он предлагал молодому человеку разные подработки: сначала на своей вилле на юге Франции, позднее в модном доме Yves Saint Laurent.

«Он воспользовался моей молодостью, моим юным возрастом ради своих сексуальных утех, — говорит Хмаид в интервью изданию. — Это разрушило мою жизнь. Сегодня она похожа на выжженную землю».

В подтверждение своих слов Анис Хмаид показал журналисту New York Times рабочие контракты, зарплатные листы и более сотни совместных фотографий, в том числе снимок полностью обнаженного Кристофа Жирара. Кроме того, четыре человека — брат, отец, бывшая девушка и бывший коллега Аниса Хмаида — подтвердили американскому изданию, что Хмаид рассказывал им об этих случаях сексуального абьюза.

Сам Кристоф Жирар все обвинения отрицает и говорит, что намерен подать иск о клевете. Чиновник подтверждает, что Анис Хмаид работал у него, но говорит, что между ними не было никаких сексуальных отношений, а он воспринимал молодого человека как сына. По его словам, Хмаид хочет воспользоваться шумом вокруг дела Габриэля Мацнева, чтобы получить контракт в издательстве и опубликовать свою историю.

«Поскольку срок давности по этим обвинениям уже истек, слова обвиняющего против слова обвиняемого вынесены на рассмотрение суда общественности, где презумпция вины в том, что касается обвинений сексуального характера, ставится выше презумпции невиновности», — отметила адвокат Жирара Дельфин Мейе в комментарии AFP.

В интервью New York Times Жирар также утверждает, что его фотография в голом виде, возможно, была украдена Анисом Хмаидом, или он сделал ее после того, как они купались.

Предварительное расследование после публикации в NYT было начато отделом по защите несовершеннолетних уголовной полиции Парижа 17 августа. Задача следователей — определить точность представленных в статье сведений и установить не истек ли срок давности по этому делу, говорится в коммюнике ведомства.

«Я рада началу предварительного расследования, которое позволит жертве высказаться и установить истину, учитывая серьезность обвинений, выдвинутых в отношении Кристофа Жирара», — заявила со своей стороны Анн Идальго.

Je me satisfais de l’enquête préliminaire qui s’ouvre et qui permettra à la victime de s’exprimer, de participer à la manifestation de la vérité compte tenu de la gravité des faits reprochés à Christophe Girard. 1/3 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) August 18, 2020

После публикации текста в NYT и начала предварительного расследования Кристоф Жирар заявил, что на время следственных действий приостанавливает свою работу в Парижском совете, депутатом которого он остается.

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