Макрон заявил о готовности предоставить Навальному политическое убежище

Франция готова предоставить российскому политику Алексею Навальному и его близким политическое убежище, а также всю необходимую медицинскую помощь. Об этом 20 августа заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Брегансоне.

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Эмманюэль Макрон выразил готовность «оказать Навальному всю необходимую помощь, как в медицинском плане, так и в плане безопасности и убежища».

«Мы, разумеется, крайне опечалены и озабочены ситуацией. Мы выражаем ему слова поддержки и желаем скорейшего выздоровления», — заявил французский лидер, комментируя отравление Алексея Навального, который сейчас находится в реанимации в Омске.

«Необходимо пролить свет» на обстоятельства произошедшего, подчеркнул Макрон.

Ранее о том, что Франция готова принять Алексея Навального на лечение сообщило издание Le Monde со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце.

Обеспокоенность ситуацией с Алексеем Навальным также выразили в ООН. «В ООН с обеспокоенностью следят за ситуацией с внезапной болезнью Алексея Навального и желают ему скорейшего выздоровления. Любые утверждения о подозрении на отравление должны быть полностью расследованы», — заявил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

В ООН с обеспокоенностью следят за ситуацией с внезапной болезнью Алексея Навального и желают ему скорейшего выздоровления. Любые утверждения о подозрении на отравление должны быть полностью расследованы - официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик pic.twitter.com/0kgE9AOHbj — ООН (@UnitedNationsRU) August 20, 2020

Ранее в Кремле заявили о готовности помочь с транспортировкой Алексея Навального в зарубежную клинику. При этом, как сообщала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, в омской больнице, где находится политик, не выдают документы на его транспортировку.

Юлю Навальную все-таки пустили в палату. Лечащего врача Алексея Анастасию Васильеву - нет. Документы на транспортировку Алексея по-прежнему не дают, хотя сейчас это самое главное — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Алексею Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву, из-за чего лайнер экстренно сел в Омске. Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с подозрением на отравление. Портал «НГС.55» писал, что Навального ввели в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом в Минздраве Омской области сообщают, что политик находится в состоянии естественной комы. Врачи пока не могут определиться с диагнозом.

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