Макрон опроверг возможность нового строгого карантина во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французам не стоит опасаться нового введения строгих карантинных мер в стране. Об этом он рассказал 19 августа в интервью изданию Paris Match.

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«Мы не можем поставить страну на паузу, потому что побочные эффекты от карантина слишком серьезны», — заявил президент. При этом, по его словам, во Франции могут вводить карантинные меры в отдельных регионах, как это было в департаменте Майене на северо-западе Франции.

В Майене, начиная с 27 июля, запретили собрания группами более 10 человек, а с начала августа ввели масочный режим. Кроме того, в Майене начали массовое тестирование на коронавирусную инфекцию всех жителей департамента в возрасте старше десяти лет.

Макрон также выразил решимость сделать все необходимое, чтобы «ускорить появление вакцин, гарантировать к ним доступ и создать наилучшие санитарные условия» в стране.

Масочный режим на открытом воздухе вводят все больше городов Франции. В среду обязательство носить маски на отдельных или на всех улицах вступило в силу в Лионе, Тулузе и Ницце. С 10 августа масочный режим действует на наиболее людных улицах Парижа.

Кроме того, ношение масок, начиная с 20 августа, стало обязательным для всех полицейских Франции.

Во Франции строгие карантинные меры действовали с 17 марта по 11 мая. С 24 марта и по 11 июля в стране был введен режим чрезвычайного санитарного положения. Этот режим позволял президенту и правительству ограничивать общественные свободы без консультации с парламентом.

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