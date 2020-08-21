Правозащитники попросили министра юстиции Франции помочь с политическим убежищем Ассанжу

В случае экстрадиции в США Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения по обвинениям в шпионаже и публикации секретных документов.

Защитники прав заключенных обратились к министру юстиции Франции Эрику Дюпону-Моретти с тем, чтобы он призвал президента Эмманюэля Макрона предоставить политическое убежище Джулиану Ассанжу. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщает агентство France-Presse.

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20 августа в министерство юстиции обратились представители ассоциации Robin des Lois (по аналогии с Robin des Bois — Робин Гуд), занимающейся защитой прав заключенных. Члены ассоциации попросили главу ведомства поспособствовать предоставлению политического убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Глава Robin des Lois Франсуа Корбер, слова которого приводит AFP, выразил пожелание, чтобы французские власти проявили инициативу в вопросе предоставления статуса беженца основателю WikiLeaks. «Кажется, что сейчас существуют все политические и юридические условия, чтобы самый известный в мире политзаключенный мог получить подобный статус», — говорится в обращении, направленном в министерство юстиции. Представители ведомства отметили в комментарии AFP, что министр юстиции не может вмешиваться в процесс получения данного статуса.

До того, как занять должность министра юстиции Франции, Эрик Дюпон-Моретти вел адвокатскую практику и был одним из защитников Ассанжа. В феврале, за несколько дней до начала слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США Дюпон-Моретти вместе с коллегой Антуаном Вейем провел в Париже пресс-конференцию совместно с международной организацией «Репортеры без границ». Они заявили о намерении просить Эмманюэля Макрона предоставить их подзащитному политическое убежище. В США основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюремного заключения за публикацию секретных документов и шпионаж.

На той же пресс-конференции Дюпон-Моретти объяснил, что французская Конституция позволяет предоставлять убежище лицам, которые находятся за пределами Франции и не подали прошение самостоятельно на французской территории. В пример он привел лидера исламской революции в Иране 1979 года аятоллу Хомейни, которому Франция в свое время предоставила убежище.

В 2015 году Джулиан Ассанж уже просил Францию об убежище в открытом письме тогдашнему президенту Франсуа Олланду, опубликованному в газете Le Monde. В Елисейском дворце австралийцу отказали. В Париже пояснили, что основателю WikiLeaks, который жил на территории посольства Эквадора, «не грозит неминуемая опасность, а кроме того на него выдан европейский ордер на арест».

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