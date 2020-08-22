Коронавирус: правительство Франции перенесло презентацию плана перезапуска экономики

Во Франции с начала учебного года ношение масок обязательно для старшеклассников, студентов и служащих.

Французское правительство перенесло презентацию плана по перезапуску экономики на первую неделю сентября. Об этом в субботу, 22 августа, объявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

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Изначально обнародовать план перезапуска экономики планировалось 25 августа. По словам Габриэля Атталя, задержка связана с необходимостью «полностью сконцентрироваться на обеспечении правильных организационных условий» для борьбы с эпидемией коронавируса к началу учебного года.

Как говорится в коммюнике официального представителя правительства, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс хотят, чтобы министерства доработали меры по сдерживанию эпидемии, которые начнут действовать для студентов, учеников старших классов и сотрудников компаний с начала сентября.

Презентацию плана правительственной помощи на общую сумму в 100 миллиардов евро очень ждут сектора экономики, особенно пострадавшие от кризиса. Цель плана, как указал летом министр экономики Брюно Ле Мэр, состоит в том, чтобы Франция смогла к 2022 году восстановить докризисный уровень ВВП. В правительстве утверждают, что план уже готов.

Распространение вируса ускоряется

За последние два дня число новых случаев заражения коронавирусом, фиксируемых ежедневно на территории Франции, впервые с мая месяца перешагнуло отметку в четыре тысячи человек (4771 случаев в четверг, 4586 случаев в пятницу). Показатель роста (+43% на прошлой неделе, +39% на предыдущей) достаточно резкий при стабильном уровне тестирования (около 700 тысяч ПЦР-тестов в неделю).

На сегодняшний день семь департаментов страны находятся в зоне «повышенной опасности» и 31 — в зоне «умеренного распространения вируса».

Французское министерство здравоохранения отмечает, что, несмотря на то, что «распространение вируса ускоряется», заметных изменений в числе пациентов, попавших в больницы или реанимацию, не произошло.

Тем не менее, за несколько дней до начала учебного года правительство решило обязать носить маску при любых обстоятельствах всех учащихся, начиная со средней школы. Мэры различных городов страны также увеличивают площадь зон, где ношение маски является обязательным даже на открытом воздухе.

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