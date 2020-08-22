На время финала Лиги чемпионов Елисейские поля сделают пешеходными из-за COVID-19

Елисейские поля после победы сборной Франции на чемпионате мира по футболу в 2018 году

Елисейские поля вечером в день финала Лиги чемпионов сделают пешеходной улицей. Как сообщили в субботу, 22 августа, в префектуре полиции французской столицы, во время матча с участием ПСЖ и «Баварии» автомобильное движение по авеню перекроют, чтобы позволить болельщикам соблюдать дистанцию и не допустить возникновения новых очагов COVID-19.

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«Люди будут выражать свою радость. Но нужно, чтобы это не угрожало общественной безопасности», — отметил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По словам представителей французских властей, болельщики, которые придут на Елисейские поля во время матча вечером в воскресенье, должны будут носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. За соблюдением этих правил на авеню и в других зонах Парижа будут следить три тысячи полицейских.

По словам префекта полиции Парижа, перекрытие движения по Елисейским полям — исключительная мера. Обычно на этот шаг городские власти идут 31 декабря во время традиционного новогоднего салюта.

Напомним, что Елисейские поля являются традиционным местом сбора футбольных болельщиков после матчей с участием ПСЖ или национальной сборной. В 2018 году, когда Франция одержала победу в чемпионате мира по футболу, празднования закончились столкновениями с полицией и беспорядками.

Чтобы избежать скопления людей, префектура полиции также распорядлилась закрыть 17 станций метро. Болельщикам рекомендовали отказаться от использования автомобилей и передвигаться на велосипеде, общественном транспорте или пешком.

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